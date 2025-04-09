Алтайский шинный комбинат разыграет среди сотрудников три "Лады Гранты"

Побороться за автомобили могут даже новые работники предприятия

09 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8gKjn

Название и логотип Алтайского шинного комбината / Фото: amic.ru

Руководство Алтайского шинного комбината организовало большой розыгрыш трех новых автомобилей "Лада Гранта" для своих сотрудников. Каждая машина – не просто подарок, а символ признания заслуг работников и заботы компании.

Кто может участвовать?

В розыгрыше могут принять участие как действующие работники основных и вспомогательных цехов (участвуют автоматически), так и новые сотрудники, которые устроятся до 1 июня 2025 года.

Расскажите своим знакомым и друзьям о возможности стать частью команды. Работая в АО ПО "АШК", они не только получат стабильную работу и хорошую зарплату, но и шанс выиграть новое авто.

Когда назовут имена победителей?

Итоги подведут 25 декабря 2025 года. Случайным образом выберут трех сотрудников, которые и получат автомобили. Все призы вручат до 31 декабря 2025 года.

Розыгрыш будет проходить в строгом соответствии с положением, подписанным генеральным директором АО ПО "АШК".

Почему стоит работать на Алтайском шинном комбинате?

АО ПО "АШК" сегодня – это современное предприятие, которое заботится о работниках, ценит опыт и профессионализм, создает условия для самореализации и обеспечивает конкурентную оплату труда на рынке Барнаула. Руководство последовательно реализует программу модернизации и улучшения условий, делая работу на предприятии все более привлекательной.

Одним из главных нововведений стала система квартальных стимулирующих выплат. Теперь каждый может рассчитывать на дополнительное материальное поощрение за достижения и вклад в развитие завода. Это не просто приятный бонус к зарплате – это признание заслуг каждого члена команды.

Сотрудники получили и другие преференции: компенсацию за питание, социальные выплаты и льготы. Кроме того, на предприятии создали социальную комиссию, на которой в индивидуальном порядке рассматривают просьбы о материальной помощи от компании.

Изменения создают мощный стимул для притока новых специалистов, для привлечения новых талантов. Предприятие демонстрирует уверенный рост и развитие, что открывает большие перспективы для профессионального и карьерного роста каждого сотрудника.

Сейчас самое время присоединиться к дружной команде Алтайского шинного комбината. По вопросам звоните +7(3852) 23-03-71.

Сроки проведения акции с 04.03.2025 по 31.12.2025. Участвуют действующие сотрудники основных и вспомогательных цехов и те, кто устроится на производство до 1 июня 2025 года и проработают до 20 декабря 2025 года включительно. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, месте и порядке их получения уточняйте на сайте Алтайского шинного комбината ashk.ru/invite.

АО ПО "АШК"

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