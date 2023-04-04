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Алтайский школьник поджёг венок на Мемориале славы

По словам главы Майминского района Петра Громова, в отношении несовершеннолетнего и его родителей "будут приняты соответствующие меры"

04 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Петра Громова / t.me/gromov_maima

В селе Майма Республики Алтай школьник устроил акт вандализма на Мемориале славы – там сгорел венок и испорчены буквы, сообщил в телеграм-канале глава Майминского района Пётр Громов.

По его словам, в отношении несовершеннолетнего и его родителей "будут приняты соответствующие меры".

Ранее в Алтайском крае задержали молодого человека, который повредил звезду и военную машину в парке Победы.

Комментарии 4

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Гость

08:27:21 04-04-2023

Щенка в детдом, родителей на исправительные работы.

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Гость

09:06:52 04-04-2023

Папа за бандеровцев?

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Гость

10:01:33 04-04-2023

Щенка в детдом, родителей на исправительные работы. - щенка на исправительные работы, папу на СВО.

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Гость

12:17:36 04-04-2023

Щенка с самкой, его родившей, на исправительные работы, кобеля на СВО.
не могут они людьми называться.

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