Алтайский школьник поджёг венок на Мемориале славы
По словам главы Майминского района Петра Громова, в отношении несовершеннолетнего и его родителей "будут приняты соответствующие меры"
04 апреля 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Петра Громова / t.me/gromov_maima
В селе Майма Республики Алтай школьник устроил акт вандализма на Мемориале славы – там сгорел венок и испорчены буквы, сообщил в телеграм-канале глава Майминского района Пётр Громов.
По его словам, в отношении несовершеннолетнего и его родителей "будут приняты соответствующие меры".
Ранее в Алтайском крае задержали молодого человека, который повредил звезду и военную машину в парке Победы.
08:27:21 04-04-2023
Щенка в детдом, родителей на исправительные работы.
09:06:52 04-04-2023
Папа за бандеровцев?
10:01:33 04-04-2023
Щенка в детдом, родителей на исправительные работы. - щенка на исправительные работы, папу на СВО.
12:17:36 04-04-2023
Щенка с самкой, его родившей, на исправительные работы, кобеля на СВО.
не могут они людьми называться.