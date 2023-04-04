Алтайский школьник поджёг венок на Мемориале славы

По словам главы Майминского района Петра Громова, в отношении несовершеннолетнего и его родителей "будут приняты соответствующие меры"

04 апреля 2023, 08:15, ИА Амител











Фото: телеграм-канал Петра Громова / t.me/gromov_maima

В селе Майма Республики Алтай школьник устроил акт вандализма на Мемориале славы – там сгорел венок и испорчены буквы, сообщил в телеграм-канале глава Майминского района Пётр Громов.

По его словам, в отношении несовершеннолетнего и его родителей "будут приняты соответствующие меры".

Ранее в Алтайском крае задержали молодого человека, который повредил звезду и военную машину в парке Победы.