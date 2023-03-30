В Бийске задержали парня, пытавшегося сломать звезду и БМП в парке Победы

Вандалом оказался 20-летний местный житель

30 марта 2023, 13:15, ИА Амител

В Алтайском крае задержали молодого человека, который повредил звезду и военную машину в парке Победы, сообщает региональный СК.

Напомним, в Бийске неизвестные пытались разрушить "объекты, увековечивающие память погибших в период Великой Отечественной войны". Вандалом оказался 20-летний местный житель.

"Утром 25 марта подозреваемый, проходя по территории парка Победы, повредил конструкцию "Звезда" и часть боевой машины. Своими действиями молодой человек нанёс ущерб историко-культурному наследию города и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину", – рассказали в ведомстве.

Бийчанина задержали. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения. По поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту вандализма.

Ранее в Барнауле молодой человек повредил стенды на Аллее памяти воинам-десантникам.