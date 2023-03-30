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В Бийске задержали парня, пытавшегося сломать звезду и БМП в парке Победы

Вандалом оказался 20-летний местный житель

30 марта 2023, 13:15, ИА Амител

В Алтайском крае задержали молодого человека, который повредил звезду и военную машину в парке Победы, сообщает региональный СК.

Напомним, в Бийске неизвестные пытались разрушить "объекты, увековечивающие память погибших в период Великой Отечественной войны". Вандалом оказался 20-летний местный житель.

"Утром 25 марта подозреваемый, проходя по территории парка Победы, повредил конструкцию "Звезда" и часть боевой машины. Своими действиями молодой человек нанёс ущерб историко-культурному наследию города и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину", – рассказали в ведомстве.

Бийчанина задержали. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения. По поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту вандализма.

Ранее в Барнауле молодой человек повредил стенды на Аллее памяти воинам-десантникам.

Комментарии 17

  • Пробандеровец?
    30 марта, Гость   Ответить
  • По зомбоящику ему говорили, что это плохо, а в интернете ему рассказали, что это хорошо
    30 марта, Гость   Ответить
  • Этому бородатому чубчику 20 лет ???
    30 марта, Гость   Ответить
  • Вот это детина в 20 лет! Я только к 50 годкам так заматерел!!!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Бийчане, на въезде в город БМПшка стояла, это про неё?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Назначить ему наказание ввиде уборки этого мемориала сроком месяцев на 8-9
    30 марта, Гость   Ответить
  • На затылке оселедец -хохол. Идейный бандеровец. Такого уборкой мемориала не исправить. Судить за оскорбление памяти павших и срок реальный.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Срочно его на фронт !!! почему он не служит в свои 20 лет ???иначе этот человек не поймет НИЧЕГО...!!! уже и в Барнауле так же нагадил и вот теперь в Бийске..пока сам не поучаствует в боевых действиях ничего не поймет!!! Позор !!!
    30 марта, Гость   Ответить
  • так це ж ідейний хохол... на передовую його, пусть рідну неньку Юкрэйн захищае!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Срочно его на фронт !!! -- так если он бандеровец, он к ним перейдет
    30 марта, Гость   Ответить
  • На фронт, мозги быстро на место встанут...
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так если он бандеровец, он к ним перейдет -------- а и пусть идет, там его возмездие и настигнет.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Говорит с издевкой. к Вагнеру его надо
    30 марта, Гость   Ответить
  • И нагло глумится над нами
    30 марта, Гость   Ответить
  • И какого, он у нас, в России делает??? У меня оба деда воевали с фашистами, а этот...гуманоид глумится над тем, что каждому Россиянину, Русскому дорого, является символом Победы!
    31 марта, Гость   Ответить
  • Какое преступление он совершил и какую статью ему инкриминируют ? Ни чего ему не будет. То , что он оскорбил чью то память так это ваши и наши обидки.
    31 марта, Гость   Ответить
  • И какого, он у нас, в России делает??--- а сколько вам лет если не секрет?
    01 апреля, Гость   Ответить
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