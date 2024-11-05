Алтайский школьник вместе с Путиным возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Он также пообщался с президентом России и рассказал ему об инициативах, направленных на поддержку участников СВО
05 ноября 2024, 13:00, ИА Амител
4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовал школьник из Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Движения Первых".
К церемонии присоединились представители религиозных конфессий, а также участники общественных и молодежных организаций.
После возложения цветов Владимир Путин пообщался со школьниками из разных субъектов страны. В их числе был председатель регионального "Совета Первых" Никита Хаустов, приехавший из Алтайского края. Он рассказал президенту об удачных проектах движения и инициативах, направленных на поддержку участников СВО и их семей.
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