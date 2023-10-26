Алтайские школьники уйдут на осенние каникулы 28 октября
Отдыхать после первой четверти дети будут 10 дней
26 октября 2023, 18:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С 28 октября барнаульские школьники уйдут на каникулы, сообщили в мэрии.
Отдых продлится 10 календарных дней, до 7 ноября. Традиционно для детей в эти дни проведут конкурсы, спортивные турниры, ярмарки, фестивали и экскурсии.
Напомним, 4 ноября в России отметят День народного единства. Но так как праздник выпадает на субботу, то дополнительный выходной перенесли на понедельник, 6-е число.
15:31:26 27-10-2023
Лишь бы не работать и не учиться, а праздники придумаем.