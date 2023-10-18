Какого числа День народного единства в 2023 году и как мы отдыхаем на этот праздник?
Это последняя торжественная дата в году, по случаю которой объявляют дополнительный выходной
18 октября 2023, 06:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
Осенью в России отмечают большой государственный праздник – День народного единства. В производственном календаре он появился совсем недавно, но вполне прижился. Тем более что по случаю этого торжества объявляют дополнительный выходной.
Рассказываем, когда День народного единства в 2023 году и как мы будем отдыхать.
1
Когда День народного единства в 2023 году?
4 ноября. Это не переходящий праздник, поэтому его дата не меняется год от года. Кстати, в 2023 году День народного единства выпадает на субботу.
2
Что это за праздник?
Авторы законопроекта описывали главную тему торжества таким образом:
"Сплоченность всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе".Как следует из названия праздника, он посвящен единству многонационального народа России. Датой выбрали 4 ноября, поскольку в 1612 году в этот день произошло важное событие. Народное ополчение, ведомое Мининым и Пожарским, выгнало из Москвы польских захватчиков.
В ополчении, чья численность превышала 10 тысяч человек, были люди самых разных сословий. Но они смогли объединиться ради победы над врагом. После изгнания интервентов в России закончилась Смута и был избран новый царь – Михаил Федорович Романов.
3
Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня народного единства?
В связи с праздником россияне получат один дополнительный выходной. Но производственный календарь составили так, что в ноябре 2023 года мы будем отдыхать три дня.
Поскольку 4 ноября выпадает на субботу (это и так выходной), праздничный выходной перенесли на понедельник.
4
В какие дни мы будем отдыхать на День народного единства?
Выходными будут 4 (суббота), 5 (воскресенье) и 6 (понедельник) ноября.
Во вторник, 7 ноября, нужно будет выходить на работу.
5
Будет ли 3 ноября сокращенным рабочим днем?
Да. Согласно Трудовому кодексу, предпраздничный день объявляют сокращенным. С работы можно уйти на час пораньше. Впрочем, далеко не во всех организациях придерживаются таких порядков. Поэтому лучше проконсультироваться с начальством, перед тем как покидать рабочее место.
07:25:57 18-10-2023
Единства кого с кем? Плебса с феодалами-олигархами, которые присвоили народные богатства, вывезли их за границу и поддерживают наших врагов?
11:15:53 18-10-2023
Гость (07:25:57 18-10-2023) Единства кого с кем? Плебса с феодалами-олигархами, которые ... не согласен. Эти люди не поддерживают врагов, они и есть главные враги.
07:49:09 18-10-2023
Почему на праздничном фото люди в масках ? Встречают очередную китайскую заразу с флагами ?
13:01:47 18-10-2023
Гость (07:49:09 18-10-2023) Почему на праздничном фото люди в масках ? Встречают очередн... И поэтому они такие сурово-сплоченные.
08:05:21 18-10-2023
Верните в праздник 7 Ноября! Хоть единением,хоть разъединением назовите..
08:18:03 18-10-2023
Гость (08:05:21 18-10-2023) Верните в праздник 7 Ноября! Хоть единением,хоть разъединени... Ага! Щаз-з-з... Держите карман шире! Говорят тут недавно наш главный ездил в Киргизию, так вот там он возложил цветы, кому бы вы думали? Пушкину? Советским воинам? Опять не угадали! А возложил цветы он, жертвам сталинских репрессий, на памятнике символе угнетения вольного кыргызского народа Советами...! Вот вам и единение, вот вам и 7 ноября...! Ждите, ага...
08:06:28 18-10-2023
Как на СВО идти, так сразу - давайте объединяться!? А как на Мальдивы на своих яхтах, так, извините народ, я олигарх, это моя яхта, я один поплыву...! Чё то как то где то не справедливость, какая то...?
08:21:32 18-10-2023
Гость (08:06:28 18-10-2023) Как на СВО идти, так сразу - давайте объединяться!? А как на... Я - Шмель, а это мои близкие
08:21:00 18-10-2023
Каждый раз, когда пишут про изгнание польских захватчиков, стыдливо опускают тот факт, что в Кремле они не самозародились от сырости, а оказались приглашены тогдашними лучшими людьми страны (деловыми русичами, социально ответственными боярами и т.п.), которые пригласили на царство Владислава Ягеллона, сына польского короля. Но король тоже не лохом оказался))) Дал согласие, а сына оставил при себе, сообщив, что молод сын и неопытен, в стране какие-то непонятки творятся уже лет 20, потому надо сначала порядок навести, чем король, как опытный управленец и займется.
09:05:26 18-10-2023
Какого единства? Нас нагибают всяко разно, а мы максимум можем в интернете написать что-то и то только те кто не бояться, что за это уволят или посадят. Пенсионный возраст, конституция, мигранты, СВО. Мы всё это проглатили , а у многих вообще гордость по этим поводам. День народного стыд, ещё куда не шло
10:45:20 18-10-2023
Любо смотреть, как в комментариях коммунисты, овальнисты и граждане ближнего зарубежья беснуются. Пря все так и поверили, что вы за весь народ РФ пишете. Один вопрос - вам заняться нечем или вы на зарплате/пенсии?
10:51:26 18-10-2023
Гость (10:45:20 18-10-2023) Любо смотреть, как в комментариях коммунисты, овальнисты и г... Вы путаете здравый смысл, с вот этим всем что перечислили. Кругом враги на зарплате, мы вес со всем миром и т.д. Для вас видимо верх патриотизма, пенсии в 12 тысяч , до которой теперь ещё и дожить не получится. Присвоение званий героя за избеение заключённого и т.д. Это всё Навальный с коммунистами не так-ли?
10:58:15 18-10-2023
Не.... это не мой праздник.. но бухнуть можно раз страна дает выходной. Может и с погодой повезет на шашлыки поедем.
11:20:06 18-10-2023
Историк Пыжиков доказательно разъяснил: это дата переворота и захвата власти интервентами через новых ставленников -Романовых.
11:37:55 18-10-2023
Как черти ладана боятся нынешние правители праздник 7 ноября. Октябрьская революция дала нам 8 часовой рабочий день, всеобщую пенсию, бесплатное образование и медицину. А любители "единства" народа с их грабителями уже 30 лет постепенно отнимают эти завоевания.
12:19:17 18-10-2023
Гость (11:37:55 18-10-2023) Как черти ладана боятся нынешние правители праздник 7 ноября... А еще репрессии, концлагеря, расстрелы и прочее. Говори уж всю правду, а не только хорошее.
16:30:33 18-10-2023
Гость (12:19:17 18-10-2023) А еще репрессии, концлагеря, расстрелы и прочее. Говори уж в... ага, больше верьте мифам 90-х годов, придуманными нашими солженициными и западниками. Один сайт со списком расстрелянных репрессированных уже поймали на лжи. Выяснилось что туда внесли 1 уголовника, который женщин убивал в парке и 3 уголовников, которые банду сколотили и людей грабили и убивали, чисто прямо по политическим мотивам расстреляли, ага. И там таких "невинных" скорей всего много, но ведь никому не интересно разбираться в уголовных делах, когда можно всех чохом объявить "пострадавшими от советской власти", главное побольше количество репрессированных насчитать. Вы еще вспомните тюрьму "Серебрянка", с которой все "обличители кровавого совка" носились как с писаной торбой, какие злые большевики всех расстреливали там, да только такой тюрьмы отродясь не было в СССР, фантазия одного человека там была, чтобы на гранты с западных фондов жить припеваючи и людям головы морочить. Не так давно смогли наконец люди убрать эту позорную страницу с абсолютным враньем из Вики. И еще на всех местах расстрелов людей "злыми нквдшниками" раскопки нигде не проводились, судэкспертиза останков людей тоже было, то есть никто не выяснял, а есть ли там люди вообще, что там за люди, как они умерли, в какое время и т.д. Насколько я помню, в Карелии пытались выдать место расстрела красноармейцев финнами за расстрельный полигон НКВД. Так что я теперь не верю всем этим россказням нашей "правдивой" власти, соврут - недорого возьмут. А первый в мире концлагерь был создан в стране "мировой демократии" в США во время гражданской войны южанами для пленных северян близ города Андерсонвилль, где много северян умерло от голода и издевательств южан, а также во время второй мировой войны для японцев - американских граждан. В каждой стране были темные пятна в истории и похуже нашей, но только почему то про нашу кричат громче всех, а про свою историю стыдливо помалкивают, хотя жесть там творилась похуже нашей.
08:55:18 19-10-2023
Гость (16:30:33 18-10-2023) ага, больше верьте мифам 90-х годов, придуманными нашими сол... У нас в Сибири больше известны концлагеря британского палача Колчака. Залившего всю Сибирь кровью.