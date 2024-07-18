Алтайский СК по требованию Бастрыкина проверяет нападение мигранта на подростка

Следователи организовали проверку по факту произошедшего

18 июля 2024, 15:20, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего в Алтайском крае, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в Барнауле подросток плюнул в лицо молодому человеку и нанес ему несколько ударов. Как выяснилось, на несовершеннолетнего напал 14-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Семье мигрантов уже аннулировали вид на жительство: в течение 15 дней они обязаны самостоятельно покинуть территорию России, в противном случае их депортируют.

В СК РФ сообщили, что алтайское Следственное управление организовало проверку по факту произошедшего.