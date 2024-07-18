В Барнауле депортируют семью юного мигранта за избиение русского парня

В городе иностранцы проживают на основании ранее оформленного вида на жительство

18 июля 2024, 10:05, ИА Амител

В Алтайском крае аннулировали вид на жительство семье иностранных граждан после нападения на несовершеннолетнего, сообщает региональное ГУ МВД в своем Telegram-канале.

17 июля 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором возле ТЦ "Огни" в Барнауле один из подростков плюнул в лицо молодому человеку и нанес ему несколько ударов.

"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки приняли меры по установлению всех обстоятельств данного инцидента и его участников. Было установлено, что события происходили в марте 2024 года. Ранее каких-либо сообщений по этому поводу не поступало. Полицейские оперативно установили личность несовершеннолетнего участника конфликта и его местожительство", – рассказали в ведомстве.

14-летнего подростка доставили в отдел полиции вместе с родителями – уроженцами одной из республик ближнего зарубежья. В Барнауле семья проживает на основании ранее оформленного вида на жительство.

"В связи с выявленными противоправными действиями со стороны несовершеннолетнего управлением по вопросам миграции принято решение об аннулировании ранее выданных разрешительных документов для проживания на территории России", – сообщили в МВД.

В течение 15 дней иностранные граждане обязаны самостоятельно покинуть территорию России, в противном случае они будут депортированы.