В Барнауле депортируют семью юного мигранта за избиение русского парня
В городе иностранцы проживают на основании ранее оформленного вида на жительство
18 июля 2024, 10:05, ИА Амител
В Алтайском крае аннулировали вид на жительство семье иностранных граждан после нападения на несовершеннолетнего, сообщает региональное ГУ МВД в своем Telegram-канале.
17 июля 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором возле ТЦ "Огни" в Барнауле один из подростков плюнул в лицо молодому человеку и нанес ему несколько ударов.
"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки приняли меры по установлению всех обстоятельств данного инцидента и его участников. Было установлено, что события происходили в марте 2024 года. Ранее каких-либо сообщений по этому поводу не поступало. Полицейские оперативно установили личность несовершеннолетнего участника конфликта и его местожительство", – рассказали в ведомстве.
14-летнего подростка доставили в отдел полиции вместе с родителями – уроженцами одной из республик ближнего зарубежья. В Барнауле семья проживает на основании ранее оформленного вида на жительство.
"В связи с выявленными противоправными действиями со стороны несовершеннолетнего управлением по вопросам миграции принято решение об аннулировании ранее выданных разрешительных документов для проживания на территории России", – сообщили в МВД.
В течение 15 дней иностранные граждане обязаны самостоятельно покинуть территорию России, в противном случае они будут депортированы.
10:09:25 18-07-2024
Поганой метлой отсюда всех
10:10:51 18-07-2024
Сразу всех департируйте!
Или им нужно кого-то избить...!?
Будем ждать...
Кто это будет в следующий раз? Вы? Или ваш родственник?...
10:36:53 18-07-2024
А что так можно было?
Вот только никуда они добровольно не депортируются. И потом вы их не найдете, пока опять где то не засветятся.
11:58:23 18-07-2024
Гость (10:36:53 18-07-2024) А что так можно было? Вот только никуда они добровольно ...
Там его мама бумажку подписала,что если они в течении двух недель сами не уедут,им хорошо помогут,но уже с приплатой государству.
20:10:51 18-07-2024
Гость (11:58:23 18-07-2024) Там его мама бумажку подписала,что если они в течении дв... Свалят в другой регион и васякот
10:38:03 18-07-2024
Верно !
Гнать их ссаными тряпками !
/ Те если бы не было видео, то так и дальше бы гадил подонок... /
Пусть в соотечественников плюёт.
10:41:27 18-07-2024
Строго - да! Справедливо - да!
10:41:41 18-07-2024
Аплодирую стоя!!!! Побольше бы таких новостей!!!
10:46:47 18-07-2024
Да, помню, были люди в городе Барнауле... когда местная братва гостям с гор устроила интимную депиляцию такого масштаба, что гости жили в аэропорту и покупали за любые деньги билет в любую сторону подальше от Барнаула...
11:04:19 18-07-2024
Гость (10:46:47 18-07-2024) Да, помню, были люди в городе Барнауле... когда местная брат... Ну да, а сейчас в рожу плюнули - и ничего, обтекаем... Что стало с мужиками, как они своих сыновей воспитывают?
11:06:20 18-07-2024
Поступают басмачи так, потому что им это позволяют.
Если бы фильмокрут это кинище не выложил. То чебурек и дальше бы плевал в лицо русским и не получал дюлей, за это.
11:07:20 18-07-2024
Правильное решение
11:16:29 18-07-2024
Интересно, а славянский парень не спровоцировал мигранта? Я не видела видео. А еще знаю, что если кто в автобусе и уступает место пожилым, то это точно НЕ наши парни, а выходцы со Средней азии.
11:31:56 18-07-2024
Гость (11:16:29 18-07-2024) Интересно, а славянский парень не спровоцировал мигранта? Я ... Езжай к своему сожителю в кишлак, если славянские парни не для тебя.
11:37:36 18-07-2024
Гость (11:31:56 18-07-2024) Езжай к своему сожителю в кишлак, если славянские парни не д... !!!
11:44:02 18-07-2024
Гость (11:31:56 18-07-2024) Езжай к своему сожителю в кишлак, если славянские парни не д... Не надо грубить-не дорос еще. Я пытаюсь быть объективной. А вот то, русские парни стали не уважать пожилое население, ты сам только что подтвердил.
12:32:54 18-07-2024
Гость (11:44:02 18-07-2024) Не надо грубить-не дорос еще. Я пытаюсь быть объективной. А ... Парни как раз уступают, и те и другие. А молодые девушки когда-нибудь уступают пожилым? Что-то не припомню.
11:40:36 18-07-2024
Гость (11:16:29 18-07-2024) Интересно, а славянский парень не спровоцировал мигранта? Я ... А посмотрите видео, все сомнения в виновности этого мигранта отпадут.
12:22:27 18-07-2024
Гость (11:40:36 18-07-2024) А посмотрите видео, все сомнения в виновности этого мигранта... Сбросьте ссылку, пожалуйста.
12:53:26 18-07-2024
Гость (11:40:36 18-07-2024) А посмотрите видео, все сомнения в виновности этого мигранта... Смотрел видео. Басмач не пправ.
14:25:32 18-07-2024
Гость (12:53:26 18-07-2024) Смотрел видео. Басмач не пправ.... Поверю на слово. Слава Богу, мне такие не попадались, а наоборот вежливые и воспитанные.
14:25:51 18-07-2024
Гость (11:16:29 18-07-2024) Интересно, а славянский парень не спровоцировал мигранта? Я ... Конечно, в вашем мире розовых пони именно так и происходит.
16:56:34 19-07-2024
Гость (11:16:29 18-07-2024) Интересно, а славянский парень не спровоцировал мигранта? Я ... Хватит пороть эту нелепую чушь, защитница мигрантов нашлась, здесь надо обратить внимание на эту серьёзную проблему в целом, а не только на отдельный единственный случай, то что криминальная обстановка в связи с наплывом мигрантов значительно ухудшилась, то это неоспоримый факт, не подлежащий никаким сомнениям.
11:57:09 18-07-2024
Одних выперли - другие прутся. Сейчас 10 новых человек регистрировала в 1 комнатную. Прут и Прут!!!
15:34:29 18-07-2024
Вот побольше бы таких новостей, чтобы каждый день по 100 депортаций нарушителей! Пусть учатся соблюдать закон, культуру и порядок и радуются, что вообще сюда разрешили временно приехать!
16:27:39 18-07-2024
С каждого незаменимого специалиста, желающего въехать в РФ, нужно брать в залог депозит в очень значительной сумме. Чтобы и на обратный билет хватило и государство в плюсе осталось. Мигранты, боясь потерять крупную сумму, будут явно скромнее. Да и определенные структуры будут заинтересованны в пристальном внимании к мигрантам и их депортации.
20:58:44 18-07-2024
Архип (16:27:39 18-07-2024) С каждого незаменимого специалиста, желающего въехать в РФ, ... Поддерживаю. А если денег нет, то пусть или лидеры диаспор за них материально ручаются или предприятия на которые они устроились работать. Нужны рабочие руки - воспитывайте как надо правильно жить в РФ и отвечайте за их поведение.
00:29:18 19-07-2024
Да в любых национальностях есть уроды. Всех под одну гребенку ровнять по худшим - бред!
02:41:22 19-07-2024
Что за хрень????????????????Посадить с выплатой морального вреда и ущерба а затем депортировать и пожизненно запретить въезд в страну. Какие мрази на верху подобным беззаконным попустительством и освобождением от ответственности натравливают мигрантов на русских????????Не пора ли их судить как врагов народа и изменников??????????
14:12:38 19-07-2024
Не предоставляйте им жильё и не ставьте на миграционный учёт. тогда некуда им будет деваться, как уехать обратно. Мы же хотим и денег по тихому срубить и чтобы мигрантов у нас не было. Как-то нелогично.