Алтайский СК выясняет, почему люди живут в бараке с обрушившейся крышей

Возбуждено уголовное дело по признакам халатности

12 сентября 2023, 17:45, ИА Амител









Дом в Горняке / Фото: СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по сообщению об аварийном состоянии жилого дома в Горняке, информирует региональный СК.

Ранее в соцсетях писали о ненадлежащих условиях проживания граждан в аварийном доме по улице Калинина, 11а.

Как отметила местная жительница, здание давно должны были признать аварийным из-за обрушившейся крыши, однако мер к расселению не принимается.

"В настоящее время в доме барачного типа остались жить две семьи, остальные собственники вынуждены были переехать и снять другое жилье", – рассказали в ведомстве.

В СК возбудили уголовное дело по признакам халатности. Следователи проводят осмотр дома, опрашивают жильцов и должностных лиц администрации Горняка.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил местному прокурору прибыть на место, организовать встречу с жильцами дома, разъяснить полномочия по защите их прав.