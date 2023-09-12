Алтайский СК выясняет, почему люди живут в бараке с обрушившейся крышей
Возбуждено уголовное дело по признакам халатности
12 сентября 2023, 17:45, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по сообщению об аварийном состоянии жилого дома в Горняке, информирует региональный СК.
Ранее в соцсетях писали о ненадлежащих условиях проживания граждан в аварийном доме по улице Калинина, 11а.
Как отметила местная жительница, здание давно должны были признать аварийным из-за обрушившейся крыши, однако мер к расселению не принимается.
"В настоящее время в доме барачного типа остались жить две семьи, остальные собственники вынуждены были переехать и снять другое жилье", – рассказали в ведомстве.
В СК возбудили уголовное дело по признакам халатности. Следователи проводят осмотр дома, опрашивают жильцов и должностных лиц администрации Горняка.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил местному прокурору прибыть на место, организовать встречу с жильцами дома, разъяснить полномочия по защите их прав.
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