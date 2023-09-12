НОВОСТИОбщество

Алтайский СК выясняет, почему люди живут в бараке с обрушившейся крышей

Возбуждено уголовное дело по признакам халатности

12 сентября 2023, 17:45, ИА Амител

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по сообщению об аварийном состоянии жилого дома в Горняке, информирует региональный СК.

Ранее в соцсетях писали о ненадлежащих условиях проживания граждан в аварийном доме по улице Калинина, 11а.

Как отметила местная жительница, здание давно должны были признать аварийным из-за обрушившейся крыши, однако мер к расселению не принимается.

"В настоящее время в доме барачного типа остались жить две семьи, остальные собственники вынуждены были переехать и снять другое жилье", – рассказали в ведомстве.

В СК возбудили уголовное дело по признакам халатности. Следователи проводят осмотр дома, опрашивают жильцов и должностных лиц администрации Горняка.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил местному прокурору прибыть на место, организовать встречу с жильцами дома, разъяснить полномочия по защите их прав.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи проверяют информацию о доме в аварийном состоянии в Горняке

По словам местной жительницы, на здании появились трещины, в подвале не откачивается вода, а фундамент постепенно уходит под землю
НОВОСТИПроисшествия
аварийное жильё Горняк

Комментарии 2

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Гость

18:41:48 12-09-2023

То что уже разрушилось не сносят, а то что ещё бы простояло 50 лет, уже снесли, на потоке столько хороших домов пошло под снос.

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Гость

09:54:00 13-09-2023

пятиэтажки 1973 года - все в трещинах!

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