Следователи проверяют информацию о доме в аварийном состоянии в Горняке

По словам местной жительницы, на здании появились трещины, в подвале не откачивается вода, а фундамент постепенно уходит под землю

02 августа 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи проводят доследственную проверку по сообщению об аварийном состоянии жилого дома в Горняке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По словам жительницы дома по улице Миронова, 116, опубликованным одним из информагентств, люди проживают в тяжелых условиях. На доме появились трещины, в подвале не откачивается вода, а фундамент постепенно уходит под землю.

"При этом администрацией муниципального образования дом не признан аварийным. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", – добавили в ведомстве.

Следователям предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку на предмет халатного отношения.