Следователи проверяют информацию о доме в аварийном состоянии в Горняке
По словам местной жительницы, на здании появились трещины, в подвале не откачивается вода, а фундамент постепенно уходит под землю
02 августа 2023, 16:24, ИА Амител
Следователи проводят доследственную проверку по сообщению об аварийном состоянии жилого дома в Горняке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По словам жительницы дома по улице Миронова, 116, опубликованным одним из информагентств, люди проживают в тяжелых условиях. На доме появились трещины, в подвале не откачивается вода, а фундамент постепенно уходит под землю.
"При этом администрацией муниципального образования дом не признан аварийным. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", – добавили в ведомстве.
Следователям предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку на предмет халатного отношения.
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