Алтайский Следком заинтересовался осквернением памятника в Павловском районе

Ранее местные жители пожаловались на вандалов в социальных сетях

05 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Стела Скорбящей матери в Павловске / Фото: "Инцидент Барнаул"

Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту осквернения памятника в Павловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации из соцсетей, группа подростков в селе Павловск осквернила стелу Скорбящей матери на Мемориале Великой Отечественной войны. Правоохранители зарегистрировали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ ("Вандализм").

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на местных жителей, нарушителей было шестеро.

Сотрудники МО МВД России "Павловский" установили личность подростка, совершившего акт вандализма. С несовершеннолетним и его матерью провели профилактическую беседу. Кроме того, правоохранители решают вопрос о постановке подростка на учет в органах внутренних дел.



Мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".