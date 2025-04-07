На Алтае нашли детей, устроивших погром на ветеранском кладбище

Назначены экспертизы с целью установления причиненного ущерба

07 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Кадр из видео / "Каменские новости"

В Камне-на-Оби полицейские установили личности трех детей, которые повредили надгробия на городском кладбище, сообщает алтайское МВД.

Ранее сообщалось, что неизвестные повалили памятники, погнули арматуру креплений, повредили кресты и ветеранские звезды. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту "уничтожения, повреждения или осквернения мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий".

"Противоправные действия совершили трое несовершеннолетних 2013, 2014 и 2015 годов рождения, один из которых ранее состоял на профилактическом учете в отделении ПДН", – рассказали в ведомстве.

В связи с тем, что дети не достигли возраста уголовной ответственности, будет рассмотрен вопрос их помещения в Центр временной изоляции несовершеннолетних для проведения профилактической работы.

В настоящее время назначены экспертизы с целью установления причиненного ущерба.

Ранее на кладбище в Новоалтайске вандалы подожгли могилу полугодовалой девочки.