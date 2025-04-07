На Алтае нашли детей, устроивших погром на ветеранском кладбище
Назначены экспертизы с целью установления причиненного ущерба
07 апреля 2025, 15:30, ИА Амител
В Камне-на-Оби полицейские установили личности трех детей, которые повредили надгробия на городском кладбище, сообщает алтайское МВД.
Ранее сообщалось, что неизвестные повалили памятники, погнули арматуру креплений, повредили кресты и ветеранские звезды. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту "уничтожения, повреждения или осквернения мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий".
"Противоправные действия совершили трое несовершеннолетних 2013, 2014 и 2015 годов рождения, один из которых ранее состоял на профилактическом учете в отделении ПДН", – рассказали в ведомстве.
В связи с тем, что дети не достигли возраста уголовной ответственности, будет рассмотрен вопрос их помещения в Центр временной изоляции несовершеннолетних для проведения профилактической работы.
В настоящее время назначены экспертизы с целью установления причиненного ущерба.
Ранее на кладбище в Новоалтайске вандалы подожгли могилу полугодовалой девочки.
15:52:51 07-04-2025
выродки малолетние
15:53:40 07-04-2025
"В связи с тем, что дети не достигли возраста уголовной ответственности," необходим воспитательный предмет под названием"ремень" - очень хорошо помогает доносить мысли до головы.
19:01:47 07-04-2025
Гость (15:53:40 07-04-2025) "В связи с тем, что дети не достигли возраста уголовной отве... Не помогает. Только озлобляет. Этот возраст уже поздно воспитывать, только обратно на переделку.
16:18:10 07-04-2025
Детей в детдом, родителей лечить родительских прав с выщетом всех призоввх(маткапиталов)
Безделницам ПДНщицам вольную подписать.
16:32:17 07-04-2025
Гость (16:18:10 07-04-2025) Детей в детдом, родителей лечить родительских прав с выщетом... Тебе два чемодана русского языка и в речку. Пока ТСЯ и ТЬСЯ на ощупь в лечении и с выщетом не начнешь спросонья определять, так и будешь в речке сидеть... Если у тебя буквы русские в слова не выстраиваются, то пиши на хохлятских форумах...
16:28:16 07-04-2025
А родители этих малолетних вандалов пусть восстанавливают и ремонтируют порушенное их деточками. За свой счёт. Никакая профилактика не сравнится с наказанием рублём
16:28:31 07-04-2025
11. 10 и 9 лет! Ну это уже вобще за гранью...
.
16:55:44 07-04-2025
Гость (16:28:31 07-04-2025) 11. 10 и 9 лет! Ну это уже вобще за гранью... . ...
сейчас неврологических диагнозов у каждого второго ребенка. наверное эти тоже из этих
21:33:41 07-04-2025
Гость (16:55:44 07-04-2025) сейчас неврологических диагнозов у каждого второго ребен... В основной массе "неврология" исключительно из-за безнаказанности, эти щенки полностью уверены в том, что им пальцем погрозят и на этом воспитание закончится, " они же дети!". Действительных диагнозов немного, просто эта тема очень удобна для родителей в таких случаях, вот и "косят" все. Диагноз легче прилепить, зато можно не заниматься воспитанием чадушек.
20:08:57 07-04-2025
Что сами-то чертенята лепечут? Чем мотивируют своё кощунство? Не науськаны ли кем-то из взрослых бесов? - это же главные вопросы, требующие прояснения в первую очередь!
06:47:48 08-04-2025
вот же твари конченые!
07:49:00 08-04-2025
С яжмамок надо начинать. Эти вообще берега попутали.