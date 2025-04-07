НОВОСТИПроисшествия

На Алтае нашли детей, устроивших погром на ветеранском кладбище

Назначены экспертизы с целью установления причиненного ущерба

07 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Кадр из видео / "Каменские новости"
Кадр из видео / "Каменские новости"

В Камне-на-Оби полицейские установили личности трех детей, которые повредили надгробия на городском кладбище, сообщает алтайское МВД.

Ранее сообщалось, что неизвестные повалили памятники, погнули арматуру креплений, повредили кресты и ветеранские звезды. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту "уничтожения, повреждения или осквернения мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий".

"Противоправные действия совершили трое несовершеннолетних 2013, 2014 и 2015 годов рождения, один из которых ранее состоял на профилактическом учете в отделении ПДН", – рассказали в ведомстве.

В связи с тем, что дети не достигли возраста уголовной ответственности, будет рассмотрен вопрос их помещения в Центр временной изоляции несовершеннолетних для проведения профилактической работы.

В настоящее время назначены экспертизы с целью установления причиненного ущерба.

Ранее на кладбище в Новоалтайске вандалы подожгли могилу полугодовалой девочки.

На Алтае вандалы повалили памятники на кладбище

Судя по сдвинутым надгробиям и осколкам, били ногами
НОВОСТИПроисшествия

Камень-на-Оби дети

Комментарии 12

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Гость

15:52:51 07-04-2025

выродки малолетние

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Гость

15:53:40 07-04-2025

"В связи с тем, что дети не достигли возраста уголовной ответственности," необходим воспитательный предмет под названием"ремень" - очень хорошо помогает доносить мысли до головы.

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Гость

19:01:47 07-04-2025

Гость (15:53:40 07-04-2025) "В связи с тем, что дети не достигли возраста уголовной отве... Не помогает. Только озлобляет. Этот возраст уже поздно воспитывать, только обратно на переделку.

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Гость

16:18:10 07-04-2025

Детей в детдом, родителей лечить родительских прав с выщетом всех призоввх(маткапиталов)
Безделницам ПДНщицам вольную подписать.

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Гость

16:32:17 07-04-2025

Гость (16:18:10 07-04-2025) Детей в детдом, родителей лечить родительских прав с выщетом... Тебе два чемодана русского языка и в речку. Пока ТСЯ и ТЬСЯ на ощупь в лечении и с выщетом не начнешь спросонья определять, так и будешь в речке сидеть... Если у тебя буквы русские в слова не выстраиваются, то пиши на хохлятских форумах...

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Гость

16:28:16 07-04-2025

А родители этих малолетних вандалов пусть восстанавливают и ремонтируют порушенное их деточками. За свой счёт. Никакая профилактика не сравнится с наказанием рублём

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Гость

16:28:31 07-04-2025

11. 10 и 9 лет! Ну это уже вобще за гранью...
.

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Гость

16:55:44 07-04-2025

Гость (16:28:31 07-04-2025) 11. 10 и 9 лет! Ну это уже вобще за гранью... . ...
сейчас неврологических диагнозов у каждого второго ребенка. наверное эти тоже из этих

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Гость

21:33:41 07-04-2025

Гость (16:55:44 07-04-2025) сейчас неврологических диагнозов у каждого второго ребен... В основной массе "неврология" исключительно из-за безнаказанности, эти щенки полностью уверены в том, что им пальцем погрозят и на этом воспитание закончится, " они же дети!". Действительных диагнозов немного, просто эта тема очень удобна для родителей в таких случаях, вот и "косят" все. Диагноз легче прилепить, зато можно не заниматься воспитанием чадушек.

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Гость

20:08:57 07-04-2025

Что сами-то чертенята лепечут? Чем мотивируют своё кощунство? Не науськаны ли кем-то из взрослых бесов? - это же главные вопросы, требующие прояснения в первую очередь!

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Гость

06:47:48 08-04-2025

вот же твари конченые!

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Гость

07:49:00 08-04-2025

С яжмамок надо начинать. Эти вообще берега попутали.

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