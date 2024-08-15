Алтайский соцфонд напомнил, как уберечь себя и своих близких от мошенников

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь и так далее

15 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com/ru/photo/595792

Отделение СФР по Алтайскому краю рассказало о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.

"Если вам позвонили и представились сотрудниками Отделения Социального фонда России по Алтайскому краю и попросили перейти на сайт госуслуг для подачи заявления об увеличении пенсии или иных выплат, не делайте этого и не называйте свои персональные данные", - обратились в СФР к жителям региона.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Это - явный обман, такой разговор лучше немедленно прекратить.

Напоминаем, получить услуги Отделения Социального фонда по Алтайскому краю можно в клиентских службах и онлайн на портале госуслуг. Причем, абсолютно бесплатно.

"Специалисты Отделения фонда никогда не запрашивают СНИЛС, сведения паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это - мошенники. В случае подобного звонка необходимо немедленно прекратить дальнейшее общение", - предупредила управляющий ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Полная информация о мерах поддержки Социального фонда доступна на сайте СФР, а также в официальных аккаунтах Отделения СФР по Алтайскому краю в социальных сетях: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники и видеоканале Rutube. Также всегда можно задать вопрос операторам единого контакт-центра – 8 800 100 0001 (звонок бесплатный): с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.