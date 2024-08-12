Мошенники начали использовать схему с "Госуслугами" и "Госключом"
"Тестируют" метод на пенсионерах и людях среднего возраста
12 августа 2024, 11:30, ИА Амител
Мошенники придумали новый способ обмана с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ", сообщила координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Ее слова передают "Известия".
Мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах", затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами пользователя. Жертве приходит сообщение о том, что доверенность нужно подписать в "Госключе". Затем звонит якобы сотрудник органов и под угрозой потери денежных средств убеждает жертву подписать доверенность.
Второй звонок делает уже "настоящий" сотрудник, который сообщает жертве, что она стала жертвой мошенников, и ей необходимо срочно перевести деньги на безопасный счёт.
По словам Лазаревой, манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом, звучит очень убедительно и устрашающе.
Информация об этой мошеннической схеме получена от людей, которых не удалось обмануть. Сейчас злоумышленники активно тестируют новый способ на пенсионерах и людях среднего возраста.
16:00:00 12-08-2024
Знакомая попалась на такую схему. Жульё не дремлет.
18:32:03 12-08-2024
Гость (16:00:00 12-08-2024) Знакомая попалась на такую схему. Жульё не дремлет. ... вам на лбу тату сделать, что с госуслуг не звонят?
Кто решит сейчас написать, что звонят - закройте рот! а то посление мозги разлетятся. а разведет - так и надо! платите по счетам, раз такие глупые.