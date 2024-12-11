Алтайский социалист принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

И рассказал, какие вопросы обсудили на встрече

11 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Участники Парламентской Ассамблеи / Фото: altai.spravedlivo.ru

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев в составе российской делегации принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо представителей из России, на мероприятии были участники из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ирана и Китая.

Делегаты обсудили укрепление сотрудничества между странами-участницами и выработку единых подходов к противодействию вызовам и угрозам нацбезопасности. И единогласно избрали председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ – Вячеслава Володина.

Его кандидатуру выдвинули представители из Казахстана. Парламентарии высоко оценили вклад политика в развитие общего сотрудничества, отметив его объединяющую роль и многолетний опыт продуктивной работы.

Встреча стала площадкой для принятия ряда важных решений. Так, с 1 января 2025 года Киргизия возьмет на себя председательство в ОДКБ, сменив Казахстан, который исполнял эти функции в 2024 году.

Также участники обсудили ход подготовки к ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, текущую деятельность организации, проект заявления Ассамблеи о ситуации на Ближнем Востоке и концепцию миграционной безопасности.

Эксперты согласовали и ряд законов в области информационных технологий, создания и использования искусственного интеллекта и робототехники. Они считают, что определение общих методов управления в этих сферах поможет успешно бороться с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

"Информационные технологии развиваются каждый день, и злоумышленники их активно осваивают и применяют против наших стран. Мы должны быть готовы не только отражать подобные атаки, но и противостоять им", – подчеркнул Александр Терентьев.

Участники заседания приняли обращение Парламентской Ассамблеи ОДКБ к парламентариям стран мира в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Александр Терентьев подчеркнул важность сохранения памяти о героизме предков и сказал, что сегодня мир наблюдает попытки искажения истории, попытки занизить роль СССР в победе над фашистской Германией. Поэтому долг каждого – сохранить правду о чудовищной войне и защитить память об отцах, которые положили жизни во имя победы и мирного неба над головой.