Алтайский социалист принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ
И рассказал, какие вопросы обсудили на встрече
11 декабря 2024, 15:30, ИА Амител
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев в составе российской делегации принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо представителей из России, на мероприятии были участники из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ирана и Китая.
Делегаты обсудили укрепление сотрудничества между странами-участницами и выработку единых подходов к противодействию вызовам и угрозам нацбезопасности. И единогласно избрали председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ – Вячеслава Володина.
Его кандидатуру выдвинули представители из Казахстана. Парламентарии высоко оценили вклад политика в развитие общего сотрудничества, отметив его объединяющую роль и многолетний опыт продуктивной работы.
Встреча стала площадкой для принятия ряда важных решений. Так, с 1 января 2025 года Киргизия возьмет на себя председательство в ОДКБ, сменив Казахстан, который исполнял эти функции в 2024 году.
Также участники обсудили ход подготовки к ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, текущую деятельность организации, проект заявления Ассамблеи о ситуации на Ближнем Востоке и концепцию миграционной безопасности.
Эксперты согласовали и ряд законов в области информационных технологий, создания и использования искусственного интеллекта и робототехники. Они считают, что определение общих методов управления в этих сферах поможет успешно бороться с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.
"Информационные технологии развиваются каждый день, и злоумышленники их активно осваивают и применяют против наших стран. Мы должны быть готовы не только отражать подобные атаки, но и противостоять им", – подчеркнул Александр Терентьев.
Участники заседания приняли обращение Парламентской Ассамблеи ОДКБ к парламентариям стран мира в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
Александр Терентьев подчеркнул важность сохранения памяти о героизме предков и сказал, что сегодня мир наблюдает попытки искажения истории, попытки занизить роль СССР в победе над фашистской Германией. Поэтому долг каждого – сохранить правду о чудовищной войне и защитить память об отцах, которые положили жизни во имя победы и мирного неба над головой.
15:49:09 11-12-2024
Что за бред? Какие они социалисты?
15:49:19 11-12-2024
красный пинжак мне нравится. крой хорош.