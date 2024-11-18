Будущее в ваших руках. Социалисты собирают предложения для своей новой программы

С предложениями, которые войдут в нее, партийцы пойдут на выборы в Государственную Думу в 2026 году

18 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Флаг России / Фото: jannoon028 / freepik.com

Партия "Справедливая Россия – За правду" начала разработку платформы патриотического социализма – идеологии, на основе которой создаст новую программу. Именно с ней социалисты планируют участвовать в выборах в Государственную Думу в 2026 году. Чтобы программа учитывала интересы всех граждан, партия организовала сбор предложений. Высказать свое мнение могут как партийцы, так и избиратели.

"Патриотический социализм – это та основа, на которой будет строиться справедливое взаимодействие граждан и государства", – заявил руководитель СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, именно государству необходимо выстроить справедливые отношения с гражданами. Он выразил уверенность, что партия добьется изменений, благодаря которым патриотический социализм станет не просто идеей, а реальностью.

Социалисты намерены включить в программу новую социально-экономическую структуру, которую представят ​​в 2025 году на следующем съезде партии. Эта концепция должна стать ответом на необходимость изменения экономической модели страны для достижения ключевых целей развития.

Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев отметил, что СРЗП хочет услышать от россиян идеи и предложения, которые помогут построить будущее страны.

"Нам важно знать, каких изменений в стране ждут россияне, как они видят будущее нашей страны. Мы будем прислушиваться к мнению граждан, учитывать их пожелания при формировании новой программы, на основе которой будет выстраиваться наша дальнейшая деятельность", – сказал депутат.

Он добавил, что партия рада видеть активных граждан в своих рядах.

Сбор предложений продлится до 20 июня 2025 года. Свои идеи можно отправить на электронную почту info@spravedlivo.ru или оставить по ссылке .

Напомним, что социалисты считают необходимым внедрение новой экономической модели, которая будет работать на благо общества и способствовать развитию суверенитета страны. Они убеждены, что экономика России нуждается в масштабных изменениях, направленных на улучшение качества жизни. Ключевыми приоритетами, по мнению партийцев, должны стать повышение заработной платы, доступности социальных и государственных услуг, а также равные возможности для всех категорий населения.

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