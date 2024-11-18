Будущее в ваших руках. Социалисты собирают предложения для своей новой программы
С предложениями, которые войдут в нее, партийцы пойдут на выборы в Государственную Думу в 2026 году
18 ноября 2024, 13:00, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" начала разработку платформы патриотического социализма – идеологии, на основе которой создаст новую программу. Именно с ней социалисты планируют участвовать в выборах в Государственную Думу в 2026 году. Чтобы программа учитывала интересы всех граждан, партия организовала сбор предложений. Высказать свое мнение могут как партийцы, так и избиратели.
"Патриотический социализм – это та основа, на которой будет строиться справедливое взаимодействие граждан и государства", – заявил руководитель СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.
По его словам, именно государству необходимо выстроить справедливые отношения с гражданами. Он выразил уверенность, что партия добьется изменений, благодаря которым патриотический социализм станет не просто идеей, а реальностью.
Социалисты намерены включить в программу новую социально-экономическую структуру, которую представят в 2025 году на следующем съезде партии. Эта концепция должна стать ответом на необходимость изменения экономической модели страны для достижения ключевых целей развития.
Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев отметил, что СРЗП хочет услышать от россиян идеи и предложения, которые помогут построить будущее страны.
"Нам важно знать, каких изменений в стране ждут россияне, как они видят будущее нашей страны. Мы будем прислушиваться к мнению граждан, учитывать их пожелания при формировании новой программы, на основе которой будет выстраиваться наша дальнейшая деятельность", – сказал депутат.
Он добавил, что партия рада видеть активных граждан в своих рядах.
Сбор предложений продлится до 20 июня 2025 года. Свои идеи можно отправить на электронную почту info@spravedlivo.ru или оставить по ссылке.
Напомним, что социалисты считают необходимым внедрение новой экономической модели, которая будет работать на благо общества и способствовать развитию суверенитета страны. Они убеждены, что экономика России нуждается в масштабных изменениях, направленных на улучшение качества жизни. Ключевыми приоритетами, по мнению партийцев, должны стать повышение заработной платы, доступности социальных и государственных услуг, а также равные возможности для всех категорий населения.
13:07:05 18-11-2024
Кому в Госдуме интересны их предложения и инициативы, я уж не говорю про наши.
Бесполезная массовка не более.
Даже если они все объединятся с ЛДПР , КПРФ и кто там ещё есть. Они не в состоянии принять не один законопроект . Или проголосовать против проекта Единой России. Многопартийная система это просто иллюзия демократии
18:03:43 18-11-2024
Гость (13:07:05 18-11-2024) Кому в Госдуме интересны их предложения и инициативы, я уж н... ЛДПР всегда была отражением ЕР.
13:31:06 18-11-2024
Должны быть народные депутаты, а не депутаты от партий.
13:37:15 18-11-2024
1.Вернуть назад пенсионный возраст,положить конец этому людоедскому закону.
2.Искоренить практику платной медицины.Все должны лечиться одинаково за счёт госбюджета,без разного рода унижений ,типа "подайте Христа ради на операцию".
3.Создание многоукладной модели экономики с преобладанием госсобственности в стратегических отраслях.
4.Искоренение практики разделения регионов на богатых и бедных.Мы граждане одной страны и жить должны одинаково.
5.Ликвидация социальной розни ,неравенства между богатыми и бедными.
6.Создание финансовой системы подчинённой и подотчётной государственным органам страны.
7.Выборность органов власти.
15:19:29 18-11-2024
Акакий (13:37:15 18-11-2024) 1.Вернуть назад пенсионный возраст,положить конец этому людо... 1) для этого придется сильно повысить налоги
2) сами вы лечитесь одинаково, а я хочу в платной
3) опять колхоз, опять дотационные заводы в госсобственности - знаем, проходили
4) ну это правильно
5) а это левацкий популизм, как вы ликвидируете интеллектуальное и физическое неравенство? люди не одинаковые, поэтому финансовое неравенство все равно будет, возможно что значительно меньше чем сейчас. Например как в Швеции, там всего в 5 раз по-моему доходы богатых и бедных различаются.
6) сейчас так и есть, каждый перевод на виду у государства
7) я ЗА
16:06:09 18-11-2024
Гость (15:19:29 18-11-2024) 1) для этого придется сильно повысить налоги2) сами вы л... Чувствуется заинтересованность эксплуататора.Всё то, что я предложил вполне выполнимо,если средства направлять на улучшение жизни народа,а не на обогащение кучки дельцов..Советский Союз как то находил и на пенсии и на лечение и на поддержку экономики,да к тому же ещё и кормил полмира нищих.Поднимали из древности целые государства.Так ,что ,то что вы говорите- знаете,это полная чушь,просто живёте за счёт других и вам это ой как нравится.А я не хочу быть рабом и батрачить задарма на этих новых ,якобы хозяев жизни.Общество созрело для этого понимания ,потому то и ищут разные представители власти выход из создавшейся ситуации.Эта система себя ,мягко говоря ,не оправдала.
16:45:53 18-11-2024
Акакий (16:06:09 18-11-2024) если средства направлять на улучшение жизни народа... Чувствуется наивная пролетарская вера, что деньгами можно решить все проблемы. Точнее, их "правильным" перераспределением. К сожалению, нет. Вот дали бы вам кучу денег, сказали: "дорогой товарищ, улучшайте пожалуйста Россию" - что бы вы сделали? Повысили пенсии, зарплаты учителям, раздали бы деньги бедным? Так цены махом взлетят, вот и все. Приказали построить заводы? Так через год там будет один котлован, денег нет, и крайних не найдешь. Распорядились сажать всех направо и налево, расстреливать за коррупцию? Опять мимо, воры приспособились и сплотились в ОПГ, а капитал удрал из страны без оглядки.
Экономика штука сложная, чтоб вы понимали. Тут одними лозунгами не отделаешься, работать нужно всем, отбирать лучших специалистов своего дела, во всех сферах. А про СССР даже слышать не хочу - застал его и видел все сам, спасибо. Когда равенство нищих, когда в магазинах покати шаром, когда урвать копченой колбасы было за счастье, а бананы только в Москве продавали, Когда тебе хамят буквально везде - продавцы, бухгалтеры, врачи, паспортистки, сберкасса, а ты и сделать ничего не можешь. Когда дать тебе квартиру или нет, и какую - решает дядя с волосатыми руками, когда за нужной бумажкой ходишь месяцами к бюрократам, а они все время заняты.
08:56:02 19-11-2024
Гость (16:45:53 18-11-2024) Чувствуется наивная пролетарская вера, что деньгами можно ре... А сейчас у нас сильное отличие?Раньше я мог защитить свои права так или иначе ,а теперь попробуй.Вся система заточена под толстый кошелёк.Говорите ,что колбасу с бананами было трудно урвать,так а сейчас ,мало того ,что она из дерьма ,так ещё и по баснословной цене.Попробуй возьми.А жильё ,что ?Бери не хочу?Оно стало недоступным для простого человека.К какому такому счастливому итогу мы подошли?Вы не хотите слышать про советское время ?Почему?Потому что тогда заставляли работать всех дармоедов а воров садили в тюрьмы?И могущество той страны было гораздо весомей нынешнего.У нас были социальные права,уверенность в завтрашнем дне.Мы были уверены ,что нас не обчистят в банке и не разворуют пенсионный фонд.Я так скажу ,что те кто тогда жил, в большинстве своём ,выскажутся за преимущество того строя для благополучия человека.Нынешняя система выстроена для господ и под господ.Меня ,как простого трудового человека,такое положение дел не устраивает.
09:35:54 19-11-2024
Гость (16:45:53 18-11-2024) Чувствуется наивная пролетарская вера, что деньгами можно ре... в Норвегии, ОАЭ, Кувейте, Исландии все ресурсодобывающие компании государственные, и там все нормально и с пенсиями, и медициной, с образованием, все оплачивает государство и уровень жизни граждан очень высокий. Может все таки это зависит от качества госуправления, там "государственную шерсть со своей не путают" и воров сажают, а у нас на другую должность переводят. Да и отбирают на руководящие должности по профессиональным навыкам, а не по лояльности.