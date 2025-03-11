Алтайский спортсмен помог своей команде победить в популярном шоу на ТВ

Очередной успех Александра Лепихова в проекте "Титаны"

11 марта 2025, 11:50, ИА Амител

Шоу "Титаны" на ТНТ/Фото: предоставлено ТНТ

Кикбоксер из Барнаула, трехкратный чемпион Кубка мира Александр Лепихов в новом выпуске проекта "Титаны" на ТНТ принес своей команде два балла, которые стали решающими для дальнейшего участия. Именно барнаулец позволил продолжить команде борьбу за 10 миллионов рублей.

Для испытания нового, пятого этапа искусственный интеллект поделил участников на десять команд по семь человек. А также обозначил, что спортсменам нужно самим выбрать капитанов из 28 атлетов, которые первыми вышли из поединков предыдущего испытания. По заданию организаторов, команде из семи человек необходимо было пройти испытание под названием "Гигантская скакалка".

Задание состояло из шести основных раундов, которые длились по две минуты. На каждом этапе скорость вращения скакалки увеличивалась. И если один или несколько атлетов задевали скакалку – раунд считался непройденным и из команды удалялся спортсмен. За каждый пройденный раунд команда получала столько баллов, сколько атлетов было в команде на момент его прохождения.

В команду Никиты Королева, финалиста чемпионатов мира и Европы по плаванию, попал и кикбоксер из Барнаула Александр Лепихов. Спортсмены продержались две минуты и тем самым добыли для своей команды два заветных балла.

"В испытании "Гигантская скакалка" наша команда считалась аутсайдерами, остались те спортсмены, которых не выбрали. В нас никто не верил, но мы это сделали! Первые минуты на скакалке были очень суетными. Мы не могли найти общий темп, потеряли много сил. В шестом раунде мы остались с капитаном и смогли заработать два балла для дальнейшего участия в шоу. Спасибо всем участникам и зрителям за поддержку", – поделился после прохождения испытания барнаулец Александр Лепихов.

Следующий выпуск шоу "Титаны" состоится 16 марта.