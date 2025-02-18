Спортсмен из Барнаула получил тяжелую травму во время испытания на шоу "Титаны"
Александр Лепихов продолжает борьбу за 10 миллионов рублей
18 февраля 2025, 11:50, ИА Амител
Трехкратный чемпион Кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу, победитель первенства мира, победитель первенства России, трехкратный победитель первенства Европы, чемпион Кубка России, трехкратный чемпион Кубка мира из Барнаула Александр Лепихов получил серьезную травму на шоу ТНТ "Титаны". 16 февраля атлеты проходили третий этап испытания, которое стало самым травматичным и поставило под вопрос дальнейшее участие в проекте сразу нескольких атлетов.
Как сообщает пресс-служба канала, задача спортсменов состояла в том, чтобы как можно дольше провисеть на гимнастическом кольце при помощи кистевого хвата, зацепившись ногами за канат.
До начала испытания искусственный интеллект поставил условие, чтобы все 90 спортсменов были поделены на три команды: сильнейшие, умеренно сильные и слабейшие. Александр Лепихов оказался в команде умеренно сильных. Однако во время испытания он получил серьезную травму.
"К сожалению, не смог обмотать веревкой ноги. Я, честно, боролся до конца, но чувствовал, как веревка прорезает мне кроссовок и почти сожгла ноги. Пока я висел, мои руки устали и разжались. Я до последнего не знал, каким по счету я упал, так как был на адреналине, борясь с кольцом в руках. По моим подсчетам, провисел около четырех минут. Спасибо, кто болеет за меня! Было волнительно, но идем дальше", – сообщил Александр Лепихов.
Это не помешало нашему спортсмену пройти в следующий раунд. По итогам всех предыдущих испытаний шоу "Титаны" покинули 26 атлетов из 111, а спортсмен из Барнаула продолжает борьбу за звание победителя и приз 10 миллионов рублей.
12:12:30 18-02-2025
Титулы которые в рассказе наговорили , в любом олимпийском виде спорта тянут 100%, на ЗМС.
А тут всего лишь МС.
Не сильно прихвастнули ? Или такой вид спорта своеобразный?
12:23:25 18-02-2025
Интересно, если за деньги он здоровье готов гробить, то готов ли он за деньги делать какие то неприличные вещи? Например, кушать свои фекалии
12:48:40 18-02-2025
Абориген бывший (12:23:25 18-02-2025) Интересно, если за деньги он здоровье готов гробить, то гото... Интересно , смогли бы вы задать ему этот вопрос лично. И через сколько потеряли сознание
12:56:04 18-02-2025
что за бред, большой спорт это всегда риск травмы, они с этим всю жизнь имеют дело. Шоу отличное. Пример для многих - оторвать задницу от дивана, выйти из телефона и заняться собой. Там же не только качки и профессионалы. Правильно один из участников сказал, если бы у нас все учителя физры такими были, Россию бы было не победить . Это шоу не про деньги, а про силу духа, волю к победе, настойчивость, самодисциплину и много чего еще. Тех, кто видит в нем только деньги, откровенно жаль. Таких передач как раз очень не хватало, а вот там где фекалии едят - таких предостаточно
21:36:10 18-02-2025
гость (12:56:04 18-02-2025) что за бред, большой спорт это всегда риск травмы, они с эти... В чем сила духа повисеть на кольцах? Эту ораву село поднимать - вот там есть, где духу богатырскому разгуляться.