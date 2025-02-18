Спортсмен из Барнаула получил тяжелую травму во время испытания на шоу "Титаны"

Александр Лепихов продолжает борьбу за 10 миллионов рублей

18 февраля 2025, 11:50, ИА Амител

Шоу "Титаны" / Фото: предоставлено ТНТ

Трехкратный чемпион Кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу, победитель первенства мира, победитель первенства России, трехкратный победитель первенства Европы, чемпион Кубка России, трехкратный чемпион Кубка мира из Барнаула Александр Лепихов получил серьезную травму на шоу ТНТ "Титаны". 16 февраля атлеты проходили третий этап испытания, которое стало самым травматичным и поставило под вопрос дальнейшее участие в проекте сразу нескольких атлетов.

Как сообщает пресс-служба канала, задача спортсменов состояла в том, чтобы как можно дольше провисеть на гимнастическом кольце при помощи кистевого хвата, зацепившись ногами за канат.

До начала испытания искусственный интеллект поставил условие, чтобы все 90 спортсменов были поделены на три команды: сильнейшие, умеренно сильные и слабейшие. Александр Лепихов оказался в команде умеренно сильных. Однако во время испытания он получил серьезную травму.

"К сожалению, не смог обмотать веревкой ноги. Я, честно, боролся до конца, но чувствовал, как веревка прорезает мне кроссовок и почти сожгла ноги. Пока я висел, мои руки устали и разжались. Я до последнего не знал, каким по счету я упал, так как был на адреналине, борясь с кольцом в руках. По моим подсчетам, провисел около четырех минут. Спасибо, кто болеет за меня! Было волнительно, но идем дальше", – сообщил Александр Лепихов.

Это не помешало нашему спортсмену пройти в следующий раунд. По итогам всех предыдущих испытаний шоу "Титаны" покинули 26 атлетов из 111, а спортсмен из Барнаула продолжает борьбу за звание победителя и приз 10 миллионов рублей.