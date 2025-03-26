Алтайский суд вынес приговор мужчине, который произвел 600 кг синтетических наркотиков

В колонии строгого режима он проведет 19 лет

26 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Дмитрий Манаков на суде / Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Алтайский краевой суд вынес приговор 38-летнему жителю Алтайского края Дмитрию Манакову по делу о производстве свыше полтонны наркотиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, следующие 19 лет он проведет в колонии строгого режима.

Суд установил, что с мая по август 2023 года Манаков, действуя в составе организованной преступной группировки, на специальном лабораторном оборудовании произвел наркотики синтетического происхождения.

"Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, которыми обнаружено и изъято более 600 кг наркотиков, в том числе приготовленных к сбыту, и использованное в процессе их производства оборудование", – рассказали в ведомстве.

Мужчина признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств"), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств"). В силу решение пока не вступило.