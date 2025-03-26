В Барнауле работница ломбарда продавала наркотики. Видео

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы

26 марта 2025, 13:20, ИА Амител

В Барнауле 41-летнюю сотрудницу ломбарда будут судить за торговлю мефедроном на рабочем месте, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.

"В ноябре транспортные полицейские задержали фигурантку, у которой в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли сверток с мефедроном. Установлено, что обвиняемая приобрела наркотическое средство через сеть Интернет", – рассказали в ведомстве.

В ломбарде, расположенном в районе железнодорожного вокзала, она продала знакомой наркотик. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы за "незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".

Ранее жительница Новосибирска привезла в Барнаул партию наркотиков и открыла магазин.