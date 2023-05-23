Какую историю расскажет Павел Корчагин в проекте видеосервиса Wink

23 мая 2023, 14:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4xDKzQ

Павел Корчагин на съёмках / Фото: "Ростелеком"

23 мая в Wink* состоится премьера документального сериала "Поуехавшие". Одним из героев проекта стал Павел Корчагин – алтайский священник и блогер из села Хмелёвка Заринского района.

О чём сериал?

В основе проекта лежит восемь историй о судьбах людей из разных уголков страны, переехавших жить из города в российскую глубинку. Каждая серия не просто знакомит зрителей с этими людьми, но и отвечает на вопрос: "Почему ощутить всю полноту жизни можно лишь находясь ближе к природе?" У каждого героя свой ответ.

Герой в рясе священника / Фото: фото из личного архива Павла Корчагина

История Павла Корчагина

Священник-блогер Павел Корчагин стал известным в 2017 году, когда запустил YouTube*- канал "Поп на джипе" о поездках на внедорожниках по тайге. В 2019 году он участвовал в шоу на НТВ "Россия рулит", а спустя два года открыл канал в Telegram*. Там он рассказывает о красотах природы, предлагает травы и мёд с пасеки и пишет о важных в контексте православия темах.

Павлу 37 лет. Родился в городе Заринске Алтайского края в обычной семье. После школы окончил Тобольскую духовную семинарию. В 24 года поступил в Барнаульскую духовную семинарию, там же встретил будущую жену.

В 2013 году его назначили настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в небольшом селе Хмелёвка, в 44 км от Заринска. Здесь он и живёт до сих пор. Семья Корчагиных воспитывает троих детей.

Кроме службы Павел восстанавливает местный храм. А чтобы содержать семью, держит подсобное хозяйство, работает на пасеке и занимается сбором и заготовкой на продажу трав.

"Продолжаю вести блоги о деревенской жизни, красоте и суровости тайги, рассказываю о том, в каком бедственном положении находятся сегодня деревни и какие проблемы приходится ежедневно решать сельчанам. Жизнь здесь трудная, но я не жалею о своём выборе", – поделился Павел накануне премьеры документального сериала "Поуехавшие".













Кадры со съёмок фильма "Поуехавшие" / Фото: "Ростелеком"

Съёмки серии об алтайском священнике шли около недели. Съёмочная группа побывала в Хмелёвке и запечатлела живописные местные окрестности. Героями документального фильма также стали жители:

Дагестана;

Адыгеи;

Мурманской области;

Новгородкой области и других регионов России.

Создателями и партнёрами проекта стали видеосервис Wink, Медиа-Телеком, продакшн-студия Spotlight* и Система быстрых платежей (СБП). После премьеры в видеосервисе сериал также покажет телеканал "РБК ТВ".

*Wink ("Винк" – видеосервис "Ростелекома"); YouTube ("Ютуб"); Telegram ("Телеграм"); Spotlight ("Спотлайт").

ПАО "Ростелеком"

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