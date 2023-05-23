Алтайский священник-блогер стал героем документального сериала "Поуехавшие"
Какую историю расскажет Павел Корчагин в проекте видеосервиса Wink
23 мая 2023, 14:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4xDKzQ
23 мая в Wink* состоится премьера документального сериала "Поуехавшие". Одним из героев проекта стал Павел Корчагин – алтайский священник и блогер из села Хмелёвка Заринского района.
О чём сериал?
В основе проекта лежит восемь историй о судьбах людей из разных уголков страны, переехавших жить из города в российскую глубинку. Каждая серия не просто знакомит зрителей с этими людьми, но и отвечает на вопрос: "Почему ощутить всю полноту жизни можно лишь находясь ближе к природе?" У каждого героя свой ответ.
История Павла Корчагина
Священник-блогер Павел Корчагин стал известным в 2017 году, когда запустил YouTube*- канал "Поп на джипе" о поездках на внедорожниках по тайге. В 2019 году он участвовал в шоу на НТВ "Россия рулит", а спустя два года открыл канал в Telegram*. Там он рассказывает о красотах природы, предлагает травы и мёд с пасеки и пишет о важных в контексте православия темах.
Павлу 37 лет. Родился в городе Заринске Алтайского края в обычной семье. После школы окончил Тобольскую духовную семинарию. В 24 года поступил в Барнаульскую духовную семинарию, там же встретил будущую жену.
В 2013 году его назначили настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в небольшом селе Хмелёвка, в 44 км от Заринска. Здесь он и живёт до сих пор. Семья Корчагиных воспитывает троих детей.
Кроме службы Павел восстанавливает местный храм. А чтобы содержать семью, держит подсобное хозяйство, работает на пасеке и занимается сбором и заготовкой на продажу трав.
"Продолжаю вести блоги о деревенской жизни, красоте и суровости тайги, рассказываю о том, в каком бедственном положении находятся сегодня деревни и какие проблемы приходится ежедневно решать сельчанам. Жизнь здесь трудная, но я не жалею о своём выборе", – поделился Павел накануне премьеры документального сериала "Поуехавшие".
Съёмки серии об алтайском священнике шли около недели. Съёмочная группа побывала в Хмелёвке и запечатлела живописные местные окрестности. Героями документального фильма также стали жители:
- Дагестана;
- Адыгеи;
- Мурманской области;
- Новгородкой области и других регионов России.
Создателями и партнёрами проекта стали видеосервис Wink, Медиа-Телеком, продакшн-студия Spotlight* и Система быстрых платежей (СБП). После премьеры в видеосервисе сериал также покажет телеканал "РБК ТВ".
*Wink ("Винк" – видеосервис "Ростелекома"); YouTube ("Ютуб"); Telegram ("Телеграм"); Spotlight ("Спотлайт").
ПАО "Ростелеком"
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