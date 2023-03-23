Алтайский таможенник не принял взятку в 4 тысячи долларов от казахских перекупов
Дельцы хотели перегнать машины из Монголии в Казахстан без оформления
23 марта 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: пресс-служба Алтайской таможни
Сотрудник алтайской таможни отказался от взятки в четыре тысячи долларов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Двое перекупов хотели перегнать автомобили из Монголии в Казахстан по территории России без оформления. За это они предложили сотруднику деньги.
"Злоумышленники лично передали таможеннику взятку в размере 4 000 долларов, после чего были задержаны сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни", – сказано в сообщении.
В отношении дельцов возбудили уголовное дело.
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