Алтайский таможенник не принял взятку в 4 тысячи долларов от казахских перекупов

Дельцы хотели перегнать машины из Монголии в Казахстан без оформления

23 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Сотрудник алтайской таможни отказался от взятки в четыре тысячи долларов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Двое перекупов хотели перегнать автомобили из Монголии в Казахстан по территории России без оформления. За это они предложили сотруднику деньги.

"Злоумышленники лично передали таможеннику взятку в размере 4 000 долларов, после чего были задержаны сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни", – сказано в сообщении.

В отношении дельцов возбудили уголовное дело.