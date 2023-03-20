На Алтае бизнесмена обвиняют в даче чиновникам огромных взяток и "золотого" iPhone

Мужчина "проплатил" контракты на поставку стройматериалов и внесение изменений в проектно-сметную документацию по госконтрактам

20 марта 2023, 16:35, ИА Амител









Фото с обысков: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае руководителя компании обвиняют в даче взяток должностным лицам двух государственных предприятий дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В 2017-2022 годах обвиняемый дал взятку в особо крупном размере в виде денег и Apple iPhone 11 Pro 256Gb Gold на общую сумму более 1,6 млн рублей начальнику отдела дорожных сооружений Упрдор "Алтай". Взятка предназначалась за заключение подрядчиками и субподрядчиками предприятия договоров и контрактов на поставку строительных материалов, исключительным производителем и поставщиком которых являлась компания взяткодателя", – рассказали в ведомстве.

Схожим образом в 2018-2022 годах начальник отдела мостов КГКУ "Алтайавтодор" получил взятку от предпринимателя на общую сумму более 1,5 млн рублей. За это он давал указание подчинённым и подрядчикам обеспечивать внесение в проектно-сметную документацию по госконтрактам, а также использование при строительстве и ремонте мостов строительных материалов под товарными знаками фирмы обвиняемого.

В отношении должностных лиц госпредприятий возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере").