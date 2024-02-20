Алтайские топ-менеджеры "прокачают" компетенции по программе "ЛидерыПро"

Ее проводят в рамках бережливого нацпроекта

20 февраля 2024, 13:00, ИА Амител

Программа "ЛидерыПро" / Фото: Центр повышения производительности ВАВТ

В Алтайском крае стартует новый сезон обучения по программе Всероссийской академии внешней торговли "Лидеры производительности". Руководители предприятий, участвующих в нацпроекте "Производительность труда", могут пройти обучение бесплатно.

Программа разработана для создания системного подхода к управлению предприятием для роста производительности труда и обеспечения устойчивости бизнеса.

"ЛидерыПро" включает четыре блока для формирования более качественной производительной системы:

стратегия;

производство и логистика;

маркетинг и продажи;

управление персоналом.

В финале обучения участники, разбитые на команды, готовят проект решения проблемы конкретного предприятия.

Программу уже прошли более девяти тысяч топ-менеджеров (в том числе 127 представителей алтайских компаний), они разработали более тысячи проектов.

В 2024 году запланировано четыре потока обучения, участие смогут принять 750 руководителей.

"Участники нацпроекта имеют возможность бесплатно пройти обучение по уникальной программе, основанной на лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда", – отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Он напомнил, что с участниками работают ведущие лекторы и бизнес-эксперты из Сколково и РАНХиГС.

Узнать больше о программе и стать ее участником можно на официальном сайте лидерыпро.рф.



Реализацией программы "Лидеры производительности" занимается Всероссийская академия внешней торговли по заказу Министерства экономического развития России.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.