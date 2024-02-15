Бережливые технологии помогли бийскому предприятию экономить более 30 млн рублей

Это стало возможным в рамках нацпроекта

15 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

На бийском предприятии "Сибприбормаш" / Фото: ackr22.ru

Производственное объединение "Сибприбормаш" в Бийске участвует в национальном проекте "Производительность труда" с 2022 года. Для оптимизации здесь выбрали участок по изготовлению одного из основных изделий.

Итоги нацпроекта

Эксперты Регионального центра компетенций помогли сотрудникам изучить инструменты бережливого производства, выделить основные проблемы, оцифровать информацию, разработать план по внедрению улучшений.

И это дало сокращение времени протекания процесса на 19%, уменьшение расстояния перемещений на 6%, а также рост общей выработки в потоке на 5%. Экономический эффект составил более 600 тысяч рублей ежегодно в течение трех лет.

После завершения работ на пилотном участке инструменты бережливого производства применили на других направлениях:

организовали безостановочный выпуск продукции за счет внедрения "плавающих обедов" и многостаночного обслуживания оборудования;

провели перестановку оборудования на участке механической доработки деталей;

оптимизировали время продувки изделий до и после операции;

исключили ручную заточку сверл;

внедрили инструмент быстрой переналадки на станке с ЧПУ.

В 2023 году экономический эффект от реализации трех проектов по повышению производительности труда и увеличению выпуска продукции составил более 30 млн рублей.

"В отделе развития производственной системы работают четыре человека. И это не предел, ведь с каждым годом работы становится все больше. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, потому что прекрасно понимаем, один вопрос – внедрить, второй – постоянно поддерживать процесс и контролировать его. И, конечно же, наработанный опыт теперь необходимо развивать и применительно к другим изделиям, а производственную систему внедрять и развивать на всем предприятии при содействии и тесном сотрудничестве всех структурных подразделений. Это основополагающая цель на ближайшие годы", – прокомментировали участие в нацпроекте на предприятии.

Кто принимает участие в нацпроекте?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.