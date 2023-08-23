Алтайский турист задавил насмерть дорожника в Сочи
От полученных травм мужчина умер на месте
23 августа 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: полиция Сочи
34-летний житель Алтайского края на "Ниссане" насмерть сбил человека в Сочи, сообщили в местной полиции.
Инцидент случился днем 22 августа на дублере Курортного проспекта.
Отмечается, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм он скончался на месте. Канал "ЧП Сочи" пишет, что погибший был дорожным рабочим.
В произошедшем разбираются правоохранители.
Накануне в Алтайском крае водитель BMW врезался в бензовоз и погиб.
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