Трое детей и трое взрослых пострадали при столкновении УАЗика и "Тойоты" на Алтае

Самому младшему из пострадавших – восемь месяцев

22 августа 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай на спуске с Семинского перевала произошло ДТП, пострадали шесть человек, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 21 августа около 16:40. Предварительно, 59-летний житель села Улаган ехал на Toyota Corolla, но в один момент не справился с управлением, выскочил на встречку и столкнулся с УАЗом "Хантер", за рулем которого был 43-летний житель Екатеринбурга.

"В Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять пассажиров автомобиля Toyota Corolla, из них трое детей: четырехлетняя девочка, а также мальчики в возрасте семи лет и восьми месяцев, последний перевозился на руках у матери", – рассказали в полиции.

Отмечается, что все пострадавшие – жители Улагана. Водителю иномарки также оказали медпомощь, но госпитализирован не был. Против него завели дело об административном правонарушении по статье о выезде в нарушение ПДД на встречную полосу и о нарушении требований к перевозке детей.