Алтайский туроператор "Охота" вошел в тройку лучших наставников России

Конкурс проходил в рамках нацпроекта "Производительность труда"

05 декабря 2024, 16:10, ИА Амител

Смартфон. Карта. Самолет / Фото: freepik.com

В рамках национального проекта "Производительность труда" завершился конкурс "Лучшие практики наставничества", где туроператор из Алтайского края ООО "Охота" завоевал бронзовую медаль.

Проект "Турмастер" компании, направленный на подготовку молодых специалистов в сфере туризма, сначала одержал победу на региональном уровне, а затем покорил и федеральную сцену.

"Турмастер" – многоступенчатая обучающая система, которая позволяет студентам, делающим первые шаги в туриндустрии, приобрести ценный практический опыт, дополняя теоретические знания, полученные в учебных заведениях. Такая модель подготовки кадров позволяет выпускать высококвалифицированных специалистов, готовых к работе в динамичной туристической сфере.

Успех проекта стал знаковым событием для региона.

"За весь период проведения конкурса "Лучшие практики наставничества" с 2021 года проект из Алтайского края впервые получил призовое место на федеральном уровне. Ежегодно мы стараемся привлечь к участию в конкурсе как можно больше алтайских предприятий", – отметил замминистра экономразвития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов. И добавил, что у этих компаний есть уникальный опыт, которым стоит поделиться с другими.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоялась в рамках форума "Производительность труда и наставничество – 2024", организованного Министерством экономического развития РФ совместно с правительством Московской области.

В 2024 году на региональный этап конкурса "Лучшие практики наставничества" подали заявки десять алтайских предприятий.

В номинации "Прорывные технологии повышения производительности труда" победителем стало ООО "Сити Бэйкер", в номинации "Профессиональное развитие молодежи" – ООО "Нортек". А в специальной номинации "Наставничество в индустрии гостеприимства" – ООО "Охота".

Алтайский край демонстрирует успешную реализацию проекта и активно развивает культуру наставничества, что способствует росту квалификации кадров и повышению конкурентоспособности региона.

Так, предприятие "ТК ГолдСибУпак", присоединившееся к нему в начале 2024 года, уже добилось впечатляющих результатов: сократило время выполнения процессов на 64,2%, снизило объем незавершенного производства на 25,4% и увеличило выработку на 11,1%.

Кроме того, с 2021 года в Алтайском крае проводят стажировки на "образцовых предприятиях" для представителей компаний, участвующих в нацпроекте. Более 250 сотрудников уже получили ценный опыт эффективной организации производства.

Национальный проект "Производительность труда" нацелен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в нем могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей.