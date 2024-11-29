Как бережливые технологии повысили производство упаковки на Алтае

Последнее предприятие – участник 18-й волны нацпроекта "Производительность труда" подвело итоги работы

29 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Повышение производительности труда / Фото: freepik.com

Алтайская компания "ТК ГолдСибУпак" подвела итоги работы в рамках национального проекта "Производительность труда". Предприятие присоединилось к проекту в январе этого года, и за это время достигло ощутимых результатов.

Что изменилось?

В качестве пилотного направления для внедрения улучшений выбрали производство пакета-майки с печатью для торговых сетей. Благодаря совместной работе специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Алтайского края и сотрудников компании всего за шесть месяцев удалось:

сократить время выполнения процесса на 64,2%;

снизить объем незавершенного производства на 25,4%;

увеличить выработку на 11,1% .

Как этого добились?

На предприятии:

внедрили стандарты выполнения работ;

организовали удобные места для хранения сырья и инструментов;

разработали новую планировку помещений и перемещения оборудования, что сократило время на логистику.

Кроме того, улучшили условия труда: обновили систему вентиляции и закупили удобную мебель.

На совещании, посвященном завершению активного этапа проекта, заместитель председателя правительства и министр экономразвития Алтайского края Евгений Дешевых высоко оценил результаты компании и пожелал ей успеха в будущем.

"Все российские предприятия, которые стремятся развивать свое производство, должны принять участие в национальном проекте. Благодаря проекту мы получили много полезных инструментов, которые, мы видим, дают реальный эффект", – сказала генеральный директор ООО "ТК ГолдСибУпак" Марина Бадулина.

Что дальше?

В ближайшее два с половиной года компания будет тиражировать опыт. Это значит, что успешные методы и решения, опробованные на одном участке, будут внедрять и на другие производственные линии предприятия.

ООО "ТК ГолдСибУпак" работает с марта 2018 года. Компания занимается производством пакетов с логотипами, фасовочных мешков, пленок (парниковой, термоусадочной, пищевой) и других упаковочных материалов.Напомним, недавно представители шести алтайских компаний посетили "образцовое предприятие", где ознакомились с внедрением бережливых технологий. Следует подчеркнуть, что подобные стажировки в Алтайском крае проводят с 2021 года. Благодаря этому более 250 сотрудников компаний, участвующих в нацпроекте, получили опыт эффективной организации производства.

Национальный проект "Производительность труда" нацелен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в нем могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей.