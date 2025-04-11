13 апреля, за неделю до Пасхи, православный мир отметит Вербное воскресенье

11 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Верба на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В Вербное воскресенье принято ставить дома ветки вербы, которые обычно хранят целый год – до следующего праздника, после чего сжигают. Директор института биологии и биотехнологии АлтГУ, кандидат биологических наук, ботаник Сергей Смирнов рассказал, как дольше сохранить веточки.

"Ставить их в воду не нужно. Выбирайте ветки, на которых почки, а точнее – сережки, еще не раскрылись. Верба относится к семейству ивовых, это двудомное растение, соответственно, оно имеет мужские и женские почки. Мужские снабжены желтыми тычинками и выглядят более нарядно. Женские же почки выглядят попроще, но простоят дольше", – отметил Смирнов.

Необходимо правильно высушить ветки вербы – в нежарком помещении, связав в пучок и подвесив верхушками вниз. Две-три недели – и получится букетик, который простоит не один год.Если поставить вербу в воду, веточки начнут развиваться, сережки распустятся. Если побеги молодые и тонкие – они могут пустить корни.

Вербу можно срезать и самостоятельно, нужно взять секатор – так можете сделать это быстро и без вреда для растения. По словам биолога, ива легко восстанавливается и обрезка ей не повредит.

Напомним, Вербное воскресенье считается очень древним праздником. Ранее amic.ru подробно рассказал, почему верба стала его символом.