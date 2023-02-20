На Алтае любитель пьяной езды заплатит штраф 200 тысяч в рассрочку

На это осуждённому дали 10 месяцев

20 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей жителя Заринска за езду в нетрезвом виде, сообщили в объединённой пресс-службе судом Алтайского края.

В сентябре прошлого года мужчину уже ловили за подобное нарушение. Тогда его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако автомобилист снова сел нетрезвым за руль. Свою вину он на суде признал.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Суд предоставил осуждённому рассрочку выплаты штрафа на срок 10 месяцев с ежемесячной выплатой по 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае конфисковали порядка 50 машин у любителей "пьяной" езды.