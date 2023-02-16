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Порядка 50 машин конфисковали у любителей "пьяной" езды в Алтайском крае

В полиции рассказали, за что ещё могут отобрать авто

16 февраля 2023, 11:06, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Госавтоинспекция Алтайского края конфисковала порядка 50 автомобилей у водителей, повторно севших за руль в пьяном виде. Как сообщили в региональном управлении МВД, поправки в УК РФ, позволяющие изымать транспорт у таких нарушителей, действуют с 25 июля 2022 года.

"С начала применения нововведения по настоящее время обвинительными приговорами судов Алтайского края в пользу государства конфисковано порядка 50 транспортных средств, которыми лица повторно управляли в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что отобрать транспорт (автомобиль, мотоцикл, трактор, мопед и т.д.) могут также за третий и последующие выезды на встречную полосу, третье и последующие превышение скорости на 60 км/ч или более, а также третье и последующее вождение без прав.

Комментарии 28

  • Офигевшие. Еще расстреляйте за это.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ну ладно - второй раз сел пьяный за руль. Хотя и здесь надо разбираться индивидуально (лично я знаю случай когда пьяный мужик довёз мальчика до больницы и тем самым спас ему жизнь) Но отбирать автомобиль за повторное нарушение ПДД это слишком.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А это мысль....поменьше дерьма будет на дорогах.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Но отбирать автомобиль за повторное нарушение ПДД это слишком. ---- Просто кормовая база сокращается.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, поменьше дерьма будет на дорогах. ---- А как предлагаете бороться с наглым, тупым трезвым дерьмом на дорогах?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Но отбирать автомобиль за повторное нарушение ПДД это слишком. ----- а за какое по счету нарушение будет не слишком?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • И это правильно, уродов на дорогах хоть меньше станет. И нужно ввести бальную систему за нарушения, косячишь постоянно, плюешь на правила и других участников движения - необходимо конфисковывать машину у таких однозначно. Сам я за рулем 20 лет, количество тупых уродов на дорогах просто зашкаливает последнее время
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласен
    16 февраля, Гость   Ответить
  • То есть для половины отписавшихся выше сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения - это "ачотакова, с каждым бывает". Перепись потенциальных убийц за рулем.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Перепись потенциальных убийц за рулем. ------ Каждый, кто садится за руль, не важно в каком состоянии, уже потенциальный убийца. Почитайте статистику, сколько дтп совершено водителями с признаками, а сколько абсолютно трезвыми.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Почитайте статистику, сколько дтп совершено водителями с признаками, а сколько абсолютно трезвыми. - Следуя вашей логике, за пьянство за рулем наказывать не надо? Ну ежели по статистике трезвые совершают больше ДТП, так давайте пьяных поощрим, а то и правда - за что людей наказывают. И эти люди ездят вокруг нас. Считая, что нормально нарушать правила, нормально пьяным за руль, и вообще нафига эти ПДД нужны, только отвлекают.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Перепись потенциальных убийц за рулем. ------ Так то, если ты мужик, то потенциальный насильник\педофил...орудие то есть! Где гарантия, что ты завтра не надругаешься над женщиной\ребёнком?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ну ежели по статистике трезвые совершают больше ДТП, так давайте пьяных поощрим, ------Любишь передёргивать?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Мало, надо еще 500 конфисковать, тогда начнет приходить понимание!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Не понимаю, почему только за повторные? Мое мнение - надо отбирать уже за первое и запрещать вождение пожизненно. Сел в машину пьяным - считай приготовил преднамеренное убийство. Если у человека нет тормозов - он так и будет нарушать закон. Сел пьяным за руль раз, значит сядет и второй и третий..
    16 февраля, Гость   Ответить
  • "Так то, если ты мужик, то потенциальный насильник\педофил...орудие то есть! " - то есть для вас подмножество пьяных водителей тождественно всем водителям. Ок, понятно. "Любишь передёргивать?" - ну надо же... И они продолжают топить за то, что пьяный за рулем - это норма жизни. И что они не более опасны, чем все остальные водители.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нафига эти ПДД нужны, только отвлекают. ------- Абсолютно согласен!!! В Индии и Пакистане никаких пдд нет и дтп практически нет и смертность и травмы на дороге прктически отсутствуют!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, И что они не более опасны, чем все остальные водители. --- В основном менее опасны, я не говорю про тех, кто в хлам бухой садится и топит тапку в пол, а про тех, кто вечером немного выпил, а на утро, по нашим дебильным законам, он считается "пьяным". Вот они то как раз самые вежливые и аккуратные водители, так как очень боятся привлечь внимание гайцев либо попасть в дтп.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • ! В Индии и Пакистане никаких пдд нет и дтп практически нет и смертность и травмы на дороге прктически отсутствуют! - Не транслируйте бред. "Около 120 тыс. человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Индии за 2020 год, 19 сентября пишет издание The Economic Times. Соответствующие данные опубликовало Национальное бюро регистрации преступлений (NCRB) в своем ежегодном докладе «Преступность в Индии» за 2020 год."
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Зато Индия по народонаселению уже Китай обогнала, так что 120 тыс. для них это ничто
    16 февраля, Гость   Ответить
  • В Японии мало ДТП со смертельным исходом, по населению почти как Россия
    16 февраля, Гость   Ответить
  • так что 120 тыс. для них это ничто - Дороги Индии — одни из самых смертоносных в мире. Всего на эту страну приходится менее 2% автотранспортных средств всего мира, но более 12% смертей в ДТП.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • И они продолжают топить за то, что пьяный за рулем - это норма жизни. ----- Ты больной какой то. Весна рано началась?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А куда девают конфискованные автомобили? Где их можно купить? А вообще-то если пешеход два раза перешёл дорогу не по правилам, что у него конфисковать.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пешеход два раза перешёл дорогу не по правилам, что у него конфисковать. --- Квартиру со всем имеющимся имуществом, дачу, арестовать все счета во всех кредитных организациях.... ну и все остальное!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Давайте за повышение ЖКХ просто отрубать
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Да, мнения расходятся. Привык российский человек жить вольно, бухать за рулем, лихачить, провоцировать ДТП, детей без кресла перевозить ( как молодые яжешьмате), а тут ему раз, и кислород перекрывают. Всё, ребят, привыкайте. Так вот, чтобы такого было меньше, надо штрафы раз в пять поднять, за
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, правильно! По самый корень!
    16 февраля, Гость   Ответить
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