Порядка 50 машин конфисковали у любителей "пьяной" езды в Алтайском крае

В полиции рассказали, за что ещё могут отобрать авто

16 февраля 2023, 11:06, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госавтоинспекция Алтайского края конфисковала порядка 50 автомобилей у водителей, повторно севших за руль в пьяном виде. Как сообщили в региональном управлении МВД, поправки в УК РФ, позволяющие изымать транспорт у таких нарушителей, действуют с 25 июля 2022 года.

"С начала применения нововведения по настоящее время обвинительными приговорами судов Алтайского края в пользу государства конфисковано порядка 50 транспортных средств, которыми лица повторно управляли в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что отобрать транспорт (автомобиль, мотоцикл, трактор, мопед и т.д.) могут также за третий и последующие выезды на встречную полосу, третье и последующие превышение скорости на 60 км/ч или более, а также третье и последующее вождение без прав.