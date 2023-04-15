Алтайских водителей призвали воздержаться от дальних поездок из-за непогоды

В Госавтоинспекции напомнили правила безопасности на дорогах водителям и пассажирам

15 апреля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Алтайского края из-за снега и перепадов температуры призвала быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Водителям нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также совершать манёвры, только убедившись в их безопасности. Кроме того, в непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, снижать скорость до минимума при недостаточной видимости и использовать ремни безопасности.

"Просьба к водителям воздержаться от поездок за пределы населённого пункта без крайней необходимости", – призвали в ведомстве.

Не менее осторожными должны быть и пешеходы: переходить дорогу нужно только в установленных местах, заранее убедившись в отсутствии близко движущегося транспорта.