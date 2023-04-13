Стало известно, как общественный транспорт будет работать в Барнауле в ночь на Пасху

13 апреля 2023, 12:44, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2023 году Пасха выпадает на воскресенье, 16 апреля. К празднику в Барнауле пройдут традиционные ночные богослужения, после которых горожане смогут уехать на общественном транспорте.

Какой транспорт, во сколько и с каких остановок будет ходить в пасхальную ночь в Барнауле – читайте на amic.ru.

1 Какой общественный транспорт будет работать в Барнауле в ночь на Пасху? В ночь на Пасху в Барнауле будут курсировать только трамваи. Всего их будет два.

2 Откуда поедут трамваи в пасхальную ночь? В пасхальную ночь трамваи запустят от Александро-Невского собора на ул. Антона Петрова, 221/1, а также Покровского кафедрального собора на ул. Никитина, 137.

3 А в какое время и по каким маршрутам будут ходить трамваи в ночь на Пасху? От Покровского кафедрального собора трамвай отправится в 01:20 по маршруту: ул. Анатолия – пр. Красноармейский – площадь Свободы (01:26) – ул. Анатолия – Покровский Собор (01:34) –ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова - Александро-Невский собор (02:02) – ул. Антона Петрова – станция Докучаево – ул. Попова – ул. Власихинская - ул. Малахова, далее на заход в депо (ул. Гридасова). От Александро-Невского собора (также в 01:20) – по маршруту: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – Дом быта – ул. Северо-Западная, далее на заход в депо (пр. Коммунаров).