Как общественный транспорт будет работать в пасхальную ночь в Барнауле?
Стало известно, как общественный транспорт будет работать в Барнауле в ночь на Пасху
13 апреля 2023, 12:44, Анастасия Бичакова
В 2023 году Пасха выпадает на воскресенье, 16 апреля. К празднику в Барнауле пройдут традиционные ночные богослужения, после которых горожане смогут уехать на общественном транспорте.
Какой транспорт, во сколько и с каких остановок будет ходить в пасхальную ночь в Барнауле – читайте на amic.ru.
Какой общественный транспорт будет работать в Барнауле в ночь на Пасху?
Откуда поедут трамваи в пасхальную ночь?
А в какое время и по каким маршрутам будут ходить трамваи в ночь на Пасху?
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От Покровского кафедрального собора трамвай отправится в 01:20 по маршруту:
ул. Анатолия – пр. Красноармейский – площадь Свободы (01:26) – ул. Анатолия – Покровский Собор (01:34) –ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова - Александро-Невский собор (02:02) – ул. Антона Петрова – станция Докучаево – ул. Попова – ул. Власихинская - ул. Малахова, далее на заход в депо (ул. Гридасова).
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От Александро-Невского собора (также в 01:20) – по маршруту:
Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – Дом быта – ул. Северо-Западная, далее на заход в депо (пр. Коммунаров).
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