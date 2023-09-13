Алтайский врач пожаловался на состояние поликлиники, где на пациента "упал потолок"

Сотрудники стоматологической поликлиники несколько лет терпят и ждут ремонта

13 сентября 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: izvestiy-kamen.ru

Сотрудница стоматологической поликлиники в Камне-на-Оби пожаловалась на невыносимые условия труда в здании, где во время дождя вода капает с потолка на медицинское оборудование, пишут "Каменские новости".

Медучреждение располагается на улице Карла Маркса. Как оказалось, врачи и младший медперсонал несколько лет молча терпят и ждут ремонта.

"С потолков здесь бежит уже не один год, от этого они чернеют и обваливаются. В зимнее время года температура воздуха в некоторых помещениях достигает +10 градусов. А недавно, как рассказали сотрудники медучреждения, в хирургическом кабинете на пациента с потолка упал кусок штукатурки", – отмечает издание.

Пациент написал жалобу и скоро поликлинику ожидает прокурорская проверка. К этому визиту уже "загрунтовали и должны покрасить совершенно мокрый потолок", с которого во время дождей льет вода.

Издание уточняет, что сотрудницу, которая рассказала о состоянии здания, вызвали к руководству и теперь она опасается репрессий.

Как сообщило руководство больницы, медицинское учреждение закрыли на ремонт, работы уже начались в некоторых кабинетах. Экстренный прием пациентов будет вестись в другом корпусе.