Алтайский врач пожаловался на состояние поликлиники, где на пациента "упал потолок"
Сотрудники стоматологической поликлиники несколько лет терпят и ждут ремонта
13 сентября 2023, 15:39, ИА Амител
Сотрудница стоматологической поликлиники в Камне-на-Оби пожаловалась на невыносимые условия труда в здании, где во время дождя вода капает с потолка на медицинское оборудование, пишут "Каменские новости".
Медучреждение располагается на улице Карла Маркса. Как оказалось, врачи и младший медперсонал несколько лет молча терпят и ждут ремонта.
"С потолков здесь бежит уже не один год, от этого они чернеют и обваливаются. В зимнее время года температура воздуха в некоторых помещениях достигает +10 градусов. А недавно, как рассказали сотрудники медучреждения, в хирургическом кабинете на пациента с потолка упал кусок штукатурки", – отмечает издание.
Пациент написал жалобу и скоро поликлинику ожидает прокурорская проверка. К этому визиту уже "загрунтовали и должны покрасить совершенно мокрый потолок", с которого во время дождей льет вода.
Издание уточняет, что сотрудницу, которая рассказала о состоянии здания, вызвали к руководству и теперь она опасается репрессий.
Как сообщило руководство больницы, медицинское учреждение закрыли на ремонт, работы уже начались в некоторых кабинетах. Экстренный прием пациентов будет вестись в другом корпусе.
16:26:10 13-09-2023
а чего он при прежнем гл. враче не жаловался ? страшно было ?
07:39:27 19-09-2023
Это мелочи. Отряхнулся и лечись дальше. ЛУНА - наше всё.