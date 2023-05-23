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Алтайский врач стал первым в России онкологом, получившим три главные профнаграды

Награду Александру Лазареву вручили на XII съезде онкологов России

23 мая 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Александр Лазарев на XII съезде онкологов России получил медаль им. Н.Н. Трапезникова, сообщает краевой парламент.

На мероприятии, в котором приняли участие более 3 000 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, учредили и впервые вручили 10 медалей имени выдающегося онколога, академика Николая Трапезникова.

"Медаль вручили заместителю председателя комитета АКЗС по здравоохранению, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу РФ Александру Лазареву", – рассказали в парламенте.

Напомним, ранее Лазарев получил золотую медаль им. Н.Н. Блохина и медаль профессора Н.Н. Петрова "За выдающиеся заслуги в онкологии". Таким образом, он стал первым в стране онкологом, получившим три главные награды в этой области медицины.

Алтайский край здравоохранение награды

Комментарии 3

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Гость

11:40:25 23-05-2023

Спрос рождает предложение! В данном случае где больше всего болеют, там за это больше награждают...

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не впервой ему

11:46:09 23-05-2023

да и "сидел" он на нескольких стульях: был завкафедрой онкологии АГМУ, главным онкологом МЗ АК, главным врачом АКОД, да еще и председателем комитета по ЗО АКЗС. как говорится: наш пострел везде поспел...

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Гость

13:43:04 23-05-2023

Ну если сидалище и совесть позволяет, то чё бы и не посидеть...

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