Барнаульский хирург Юрий Тен, проводящий детям уникальные операции, получил награду

Врач известен не только в Барнауле, но и далеко за его пределами

19 мая 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

Барнаульский врач Юрий Тен получил премию имени Вахтанга Немсадзе, присуждаемую Российской ассоциацией детских хирургов за большой вклад в развитие хирургии, сообщает Минздрав Алтайского края.

"Имя Юрия Тена известно не только в Барнауле, но и далеко за его пределами. Он хирург с полувековым стажем, заместитель главного врача Краевого клинического центра охраны материнства и детства, автор многих уникальных операций, вошедших в историю медицины", – подчеркнули в министерстве.

Награду вручили на Российском симпозиуме детских хирургов, который в этом году посвятили теме кишечных анастомозов у детей.

"В Краевом клиническом центре охраны материнства и детства мы выполняем до 30 таких операций ежегодно. Оперируем ребятишек с атрезией кишки, когда нет её участка и нужно восстановить её проходимость, или нет пищевода, и ребёнок не может самостоятельно питаться", – рассказал Юрий Тен.

В целом же ежегодно в клиническом центре проводят около 800 операций.

Ранее Юрий Тен провёл уникальную операцию пятилетнему ребёнку – у мальчика нашли сложное сочетание дефектов, которое ранее в медицинской литературе не описывалось.