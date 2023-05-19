Барнаульский хирург Юрий Тен, проводящий детям уникальные операции, получил награду
Врач известен не только в Барнауле, но и далеко за его пределами
19 мая 2023, 13:14, ИА Амител
Барнаульский врач Юрий Тен получил премию имени Вахтанга Немсадзе, присуждаемую Российской ассоциацией детских хирургов за большой вклад в развитие хирургии, сообщает Минздрав Алтайского края.
"Имя Юрия Тена известно не только в Барнауле, но и далеко за его пределами. Он хирург с полувековым стажем, заместитель главного врача Краевого клинического центра охраны материнства и детства, автор многих уникальных операций, вошедших в историю медицины", – подчеркнули в министерстве.
Награду вручили на Российском симпозиуме детских хирургов, который в этом году посвятили теме кишечных анастомозов у детей.
"В Краевом клиническом центре охраны материнства и детства мы выполняем до 30 таких операций ежегодно. Оперируем ребятишек с атрезией кишки, когда нет её участка и нужно восстановить её проходимость, или нет пищевода, и ребёнок не может самостоятельно питаться", – рассказал Юрий Тен.
В целом же ежегодно в клиническом центре проводят около 800 операций.
Ранее Юрий Тен провёл уникальную операцию пятилетнему ребёнку – у мальчика нашли сложное сочетание дефектов, которое ранее в медицинской литературе не описывалось.
13:32:19 19-05-2023
Великие люди нашей Родины!
14:19:48 19-05-2023
респект и уважуха!
14:58:46 19-05-2023
Снимаю шляпу перед коллегой!
15:03:56 19-05-2023
Заслуженная награда для прекрасного хирурга и ОГРОМНЫМ СЕРДЦЕМ !!! Спасибо Вам, Юрий Васильевич!
21:35:57 19-05-2023
Огромное Вам СПАСИБО, Юрий Васильевич, за ваш самоотверженный труд и спасение жизней!