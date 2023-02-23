Алтайский завод пожаловался Мишустину на преследование антимонопольщиков

Четыре российских предприятия обвинили в сговоре из-за наличия долгосрочных договоров на поставку оптического волокна

23 февраля 2023, 10:31, ИА Амител

Предприятие "Алтай-Кабель" и другие производители оптического кабеля попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина разобраться с антимонопольным делом, возбуждённым против них, сообщает URA.ru.

Дело возбудили в отношении четырёх российских предприятий – лидеров в производстве оптического кабеля: ООО "Инкаб", ООО "ОКС 01", ООО "Сарансккабель-Оптика“, ООО "Алтай-Кабель".

"Мы обеспечиваем современной продукцией российские телекоммуникационные компании, включая лидеров мобильной и интернет-связи по всей стране", – рассказали на заводе "Инкаб".

На предприятии пояснили, что стремление обеспечить высокое качество продукции стало поводом для противостояния с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2019 году, которое продолжается до сих пор.

Производителей обвинили в сговоре из-за наличия долгосрочных договоров на поставку оптического волокна с компанией, являющейся мировым лидером по качеству.

На заводе считают, что ФАС, чтобы найти нарушение, "проявила избирательность и даже изобретательность в подборе и оценке фактов", при этом "не проведя анализ рынка".

Предприятие просит Мишустина обеспечить профессиональный подход со стороны ФАС и "следовать реальным интересам России в развитии рынков".