ФАС оштрафовала "Эвалар" за рекламу препарата "Гинкоум"

В компании собираются оспорить решение регулятора

13 января 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на фармацевтическую компанию "Эвалар" штраф в размере 300 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу препарата "Гинкоум", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Препарат рекламировали в эфире телеканалов "Россия 1" и НТВ, гарантируя его пользу при лечении заболеваний вен и крови. Однако в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата "не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий", пояснили в ведомстве.

В "Эваларе" заявили, что намерены оспорить решение ФАС, пишет РИА Новости.

"С решением ведомства мы не согласны – свои доводы мы изложили в ходатайстве, где, в частности, подчёркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа", — объяснили в компании.

В 2019 году ФАС уже привлекала "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата.