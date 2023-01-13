НОВОСТИБизнес

ФАС оштрафовала "Эвалар" за рекламу препарата "Гинкоум"

В компании собираются оспорить решение регулятора

13 января 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на фармацевтическую компанию "Эвалар" штраф в размере 300 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу препарата "Гинкоум", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Препарат рекламировали в эфире телеканалов "Россия 1" и НТВ, гарантируя его пользу при лечении заболеваний вен и крови. Однако в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата "не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий", пояснили в ведомстве.

В "Эваларе" заявили, что намерены оспорить решение ФАС, пишет РИА Новости.

"С решением ведомства мы не согласны – свои доводы мы изложили в ходатайстве, где, в частности, подчёркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа", — объяснили в компании.

В 2019 году ФАС уже привлекала "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата.

 

 

Комментарии 7

  • Все их так называемые "препараты" никак никем и нигде не испытывались и являются лишь "пищевыми добавками" - БАДами. Они вообще никого никак не лечат, но лишь нагружают печень и почки, садя их и тем самым сокращая жизнь на десятилетия.
    13 января, Гость   Ответить
  • БАДы вообще выкинуты должны быть из эфиров, запретить и точка!
    13 января, Гость   Ответить
  • А в рекламе всё БАДы.
    13 января, Гость   Ответить
  • До тех пор, пока на свете полно баранов, считающих, что здоровье можно приобрести не отказом от вредных привычек, не занятиями физкультурой, не правильным питанием и правильным мышлением, а просто съев таблеточку, будут находиться проходимцы, предлагающие все эти ваши черники-форте, овесолы, гинкоумы за немалую денежку. И да, государство их поддержит, ведь они исправно платят налоги и штрафы. Яб посоветовал от штрафа не откручиваться... чтобы потом втрое больше не заплатить... государству деньги нужны, делись, коммерс... а то вертолёт заберут ;)
    13 января, Гость   Ответить
  • Еще неплохо было бы и из аптек убрать бады. Ну или в нагрузку к ним сразу уж шаманские бубны продавать можно. По пользе для здоровья они сопоставимы...
    13 января, Гость   Ответить
  • Препарат Гинкоум зарегистрирован как лекарственное средство, это не БАД. Информация есть в инструкции к препарату.
    14 января, Гость   Ответить
  • Как будто человек потребляет продукты на 100% со всеми витаминами и не делает термическую обработку продуктов .а поэтому БАДы восполняют необходимые элементы организму .что не дают медицинские препараты .которые только убирают следствия .а не причину заболевания
    14 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров