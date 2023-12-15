Алтайский завод презентовал опыт тиражирования инструментов бережливого производства

На производственной площадке ООО "Бурановское" рассказали о достижениях и экономии

15 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Скот / Фото: КАУ "АЦКР"

На алтайском предприятии ООО "Бурановское" прошло совещание, где обсудили реализацию мероприятий нацпроекта "Производительность труда" на текущем этапе тиражирования. В нем приняли участие представители Минэкономразвития Алтайского края и Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Предприятие стало участником нацпроекта в июле 2022 года. С октября 2022-го по март 2023-го оно находилось в активной фазе оптимизации пилотного потока – процесса производства сырого молока.

Что в итоге делали?

Руководитель программы от предприятия Анна Земзюлина (экономист ООО "Бурановское") рассказала, что после завершения активной шестимесячной фазы проекта работу по достижению целевого состояния пилотного участка продолжили по трем основных направлениям:

снижение количества соматических клеток в молоке за счет оптимального применения средств для доения;

эффективное использование медикаментов;

соблюдение рационов кормления дойного поголовья.

Реализация мероприятий позволила предприятию за календарный год получить экономию более 1 млн рублей.

Какую еще проделали работу?

Кроме масштабирования проекта по оптимизации пилотного потока за пределами активной фазы, в хозяйстве осуществляли внедрение инструментов бережливого производства на иных ключевых продуктовых потоках.

В том числе тиражировали собственный опыт по стандартизации и улучшению рабочих мест, проводили внутреннее обучение коллектива инструкторами по бережливому производству и др.

Директор "Бурановское" Сергей Бродников вручил денежные премии сотрудникам, которые внесли весомый вклад в формирование системы внедрения улучшений.

Что дальше?

На следующем этапе предприятие планирует развивать компетенции в проектном управлении и применении инструментов бережливого производства работников мастерской, столовой и магазина.

Добавим, что "Бурановское" основано в 2007 году. Предприятие специализируется на растениеводстве и животноводстве. На полях хозяйства выращивают злаковые и технические культуры: пшеницу твердых сортов, овес, ячмень, гречиху и другие. Содержит молочное стадо и стадо герефордского скота.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.