Каких успехов добился алтайский завод при участии в бережливом нацпроекте

В БКЖБИ № 1 рассказали, что удалось сделать благодаря "Производительности труда"

05 декабря 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: ackr22.ru

ООО "БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика" – одно из первых предприятий в регионе, которое стало участником второй волны реализации национального проекта "Производительность труда". Оптимизацию там начали еще в 2019 году. Завод курировали эксперты АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК).

Что именно оптимизировали?

При поддержке ФЦК в качестве пилотного потока выбрали производство панелей стеновых, доля от продажи которых занимает 23 % в выручке предприятия.

Там запланировали:

исключить операции, не приносящие ценности;

повысить эффективность за счет оптимизации размещения оборудования;

изменить систему внутрицехового планирования.

В течение полугода федеральные эксперты сопровождали внедрение бережливых технологий на заводе, проводили обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства по стандартам ФЦК.

И каковы результаты?

Главный результат – повышение выработки в производственном потоке в 2,1 раза без увеличения численности персонала. Также здесь добились сокращения количества дефектов с 56 до 30 штук и повышения эффективности использования оборудования.

Кроме того, уменьшилось количество дефектной продукции, требующей ремонта, и время использования оборудования для этого ремонта. Время протекания процесса сократилось с 16 до 6 дней.

А экономический эффект при внедрении производственного анализа и картирования составил 80-100 млн рублей в год.

Что говорят на предприятии?

На предприятии приятно удивлены.

"Я сам не верил в то, что можно поднять производительность, не меняя оборудования и без вложения инвестиций. И я был уверен, что на переналадку той системы, которая есть у нас на предприятии, уйдут годы. Благодарен экспертам ФЦК за работу по вовлечению в процесс и обучение наших сотрудников. За то, что они все "толкали" и помогали нам разбираться во всех инструментах бережливого производства", – прокомментировал генеральный директор ООО "БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика" Кирилл Овсянников.

Он подчеркнул, что производительность в ходе проекта значительно поднялась, объем производства вырос.

"За время проекта у нас открылись глаза, произошли определенные изменения, которые помогли преодолеть сопротивление персонала, позволили выйти вперед и раскрыться молодым и перспективным сотрудникам. Но нам нельзя расслабляться и надо еще работать и работать. Я очень рад, что мы вовремя присоединились к проекту. Участие в нем заставляет выйти из зоны комфорта и начать думать по-другому", – добавил топ-менеджер.

Что теперь?

Работа продолжается. После завершения оптимизации пилотного потока на предприятии решили тиражировать инструменты бережливого производства на другие потоки.

На полигонах производственных цехов разместили баннеры по качеству производственных процессов по типу "За брак расплата – твоя зарплата", плакаты по культуре производства. Также здесь внедрили инфоцентры, в арматурном цехе разместили электронные часы с графиком рабочей смены (для своевременных перерывов), а для пролетов формовочных цехов разработали регламенты по качеству изготовления железобетонных изделий. Кроме того, в формовочном цехе № 1 установили монитор с возможностью доступа к актуальным чертежам производственных заказов.

"Это позволит снизить количество ошибок в процессе производства изделий. А мастеру даст возможность оперативно получать информацию о выполнении производственного задания. Также на мониторе можно будет знакомиться с производственными задачами на ближайшую неделю", – пояснил начальник отдела развития производственной системы Артем Асямолов.

На производстве и в офисе ежемесячно проводят конкурсы организации рабочих мест инженерно-технического персонала по системе 5С. А еще здесь есть конкурс по бережливому производству и рационализаторским предложениям с ежеквартальным премированием отличившихся сотрудников и подразделений.

В рамках развития системы наставничества предприятие проводит экскурсии для школьников и представителей регионального бизнеса, в том числе для других участников нацпроекта "Производительность труда" в Алтайском крае.

Как принять участие в нацпроекте "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru