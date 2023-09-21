Завод "Русская кожа Алтай" с января начнет оптимизацию производства

Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта "Производительность труда"

21 сентября 2023, 14:37, ИА Амител

Завод "Русская кожа Алтай" / Фото предоставлено организацией

Кожевенный завод "Русская кожа Алтай" стал еще одним участником национального проекта "Производительность труда". В ходе отбора, который прошел в сентябре, специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям организации о целях и задачах нацпроекта, о методологии проводимых улучшений, а также определили мероприятия и сроки их реализации.

Когда начнут работу в рамках нацпроекта?

В январе следующего года эксперты РЦК совместно с сотрудниками кожевенного завода приступят к оптимизации выбранного пилотного потока, улучшению производственной системы, а также организации проектного офиса на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений.

Что еще там будут делать?

В первую очередь, проведут обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства.

Далее подготовят и сертифицируют внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия, чтобы они могли обеспечить последующую передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации.

Когда будут подводить итоги?

Итоги совместной работы в рамках нацпроекта с конкретными результатами станут известны через шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.

Отметим, что участниками национального проекта "Производительность труда" в нашем регионе до середины 2024 года смогут стать 87 региональных компаний. На сегодня его участниками уже являются 82 предприятия.

Как стать участником нацпроекта "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.