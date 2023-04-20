Алтайский завод успешно прошёл отбор и попал в нацпроект

Теперь на "Алтайлестехмаше" будут оптимизировать производство

20 апреля 2023, 13:10, ИА Амител

"Алтайлестехмаш" / Фото: пресс-служба компании

ООО "Алтайлестехмаш" стало 76-м предприятием – участником национального проекта "Производительность труда" в Алтайском крае. Один из лидеров по производству деревообрабатывающего оборудования для различных сегментов бизнеса в ЕврАзЭс прошёл отборочный тур в апреле.

"Участие в нацпроекте помогает компаниям нашего региона повысить свою эффективность. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза", – пояснил руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) Александр Вагенлейтер.

Специалисты РЦК и Министерства экономического развития Алтайского края рассказали представителям предприятия о целях и задачах нацпроекта, как можно увеличить производительности труда и осмотрели площадку завода, где будут заниматься производительностью труда.

А уже летом эксперты РЦК начнут совместную работу с сотрудниками предприятия по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений. На заводе проведут обучение и сертификацию внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия.

Всего в Алтайском крае до конца 2024 года участие в нацпроекте могут принять 87 предприятий.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.