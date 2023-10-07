Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

За последние пять лет количество проблемных в отопительном плане городов и районов снизилось более чем в три раза — с 40 до 12

07 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В пятницу, 6 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание правительства по вопросам готовности топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. Как сообщает пресс-служба правительства региона, особое внимание уделили вопросам готовности муниципалитетов к зиме.

Врио главы Минстроя Иван Гилев отметил, что на 6 октября паспорта готовности получили 29 муниципалитетов. 22 из них было получено еще до начала отопительного сезона. Ведомство, муниципалитеты и Ростехнадзор взаимодействуют по новому, в том числе используя внеплановые проверки. Это позволяет стимулировать теплоснабжающие предприятия устранять нарушения до начала холодов.

Замглавы сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Виктор Бродт отметил, что сейчас есть большая вероятность, что паспорта получат даже Алейск, Каменский и Третьяковский районе. Их не выдавали муниципалитетам уже несколько лет. Врио зампреда правительства Алтайского края Александр Климин отметил, что за последние пять лет количество проблемных в этом плане муниципалитетов снизилось более чем в три раза – с 40 до 12.

Томенко потребовал выработать план действий в отношении каждого теплоснабжающего предприятия и вести индивидуальную работу. По такому принципу работа уже ведется в Яровом. Губернатор также напомнил, что в предстоящем отопительном сезоне тарифы сохранятся неизменными с прошлого периода.