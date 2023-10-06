Меньше половины алтайских муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме

В прошлом году без паспортов остались Алейск и Яровое, Каменский и Третьяковский районы. В 2023 году Ростехнадзор проведет очередную проверку 15 ноября

06 октября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае паспорта готовности к зиме получили только 22 муниципалитета из 69. Об этом сообщает "Российская газета".

В прошлом году без паспортов остались Алейск и Яровое, Каменский и Третьяковский районы. В 2023 году Ростехнадзор проведет очередную проверку 15 ноября.

Отмечается, что некоторым будет непросто подготовиться. В Алейске, например, котельная, отапливающая половину города, принадлежит Министерству обороны. Вопрос о ее передаче в ведение города решается.

Также отмечается, что на 26 сентября 13 городов и районов были обеспечены топливом на 60-80%. Заготовку топлива краевые власти держат на особом контроле.