Меньше половины алтайских муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме
В прошлом году без паспортов остались Алейск и Яровое, Каменский и Третьяковский районы. В 2023 году Ростехнадзор проведет очередную проверку 15 ноября
06 октября 2023, 07:45, ИА Амител
В Алтайском крае паспорта готовности к зиме получили только 22 муниципалитета из 69. Об этом сообщает "Российская газета".
В прошлом году без паспортов остались Алейск и Яровое, Каменский и Третьяковский районы. В 2023 году Ростехнадзор проведет очередную проверку 15 ноября.
Отмечается, что некоторым будет непросто подготовиться. В Алейске, например, котельная, отапливающая половину города, принадлежит Министерству обороны. Вопрос о ее передаче в ведение города решается.
Также отмечается, что на 26 сентября 13 городов и районов были обеспечены топливом на 60-80%. Заготовку топлива краевые власти держат на особом контроле.
08:13:57 06-10-2023
Такая страна....
09:27:43 06-10-2023
Волнуюсь, как там Европа - замерзла ли уже? Может, кто расскажет придет, как во вчерашней новости о том, как грязно в Париже) Можно будет порадоваться, что проблемы не только здесь, и жизнь сразу наладится.
09:38:30 06-10-2023
Гость (09:27:43 06-10-2023) Волнуюсь, как там Европа - замерзла ли уже? Может, кто расск... Волнуешься то больше всех ты. Как бы, зима у нас еще не начиналась. И до ее возможного начала еще больше месяца. Попей успокоительного.
09:42:17 06-10-2023
Гость (09:27:43 06-10-2023) Волнуюсь, как там Европа - замерзла ли уже? Может, кто расск... Запад загнивает, не переживайте. Мучаются супостаты, уголь вон тоже добывать начинают. У нас правда тоже углём топят, по тому как нет газификации. Зато это душу греет. А ну и на Украине всё ещё хуже, если вас вышеизложенное не успокоило
09:47:14 06-10-2023
Гость (09:42:17 06-10-2023) Запад загнивает, не переживайте. Мучаются супостаты, уголь в... Уф... отлегло)
10:21:13 06-10-2023
Гость (09:27:43 06-10-2023) Волнуюсь, как там Европа - замерзла ли уже? Может, кто расск... Мадам, у вас прямо искромётный юмор) Я заметил вы всегда так весело комментируете когда речь про недостатки текущей власти. Видимо, при прошлых вам было лучше) А насчет Парижа - чистая правда. Очень грязно и кругом арабы. И очень дорого. Иное дело на Лазурном берегу и в Провансе - тоже дорого, но всё чисто и аккуратно) И холёные французики вокруг, никаких арабов)
09:50:06 06-10-2023
Самая богатая по энергетическим ресурсам страна...И везде мёрзнут,и везде не хватает средств,и экономят на всём .Что то тут нечисто.
10:12:57 06-10-2023
Афиноген (09:50:06 06-10-2023) Самая богатая по энергетическим ресурсам страна...И везде мё... И самая холодная страна, и самая большая. Везде - самая.
10:25:01 06-10-2023
Гость (10:12:57 06-10-2023) И самая холодная страна, и самая большая. Везде - самая.... Пытаетесь этим оправдаться?Норвегия тоже не самая тёплая страна,однако ситуация в корне противоположна.По моему, вы, самые главные причины утаиваете?