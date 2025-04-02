Алтайское село Шипуново превращается в Венецию из-за грунтовых вод. Видео

Для решения проблемы необходимо построить специальную камеру и установить насос

02 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

В Алтайском крае десятки жителей села Шипуново уже 30 лет страдают от подтопления жилых домов, пишет региональное отделение Народного фронта на своей странице во "ВКонтакте".

"Дома, погреба и огороды топит грунтовыми водами. От подтоплений страдают улицы Строительная, Кольцевая и Парковая. Это более 20 домов. В паводок вода заходит в дом, потом уровень спадает, но из подвала она не уходит круглый год. От сырости у людей развиваются бронхолегочные заболевания", – говорится в сообщении.

Для решения проблемы необходимо построить камеру для сбора грунтовых вод и установить насос, который в автоматическом режиме будет откачивать жидкость в водоотводную канаву. На это необходимо несколько сотен тысяч рублей.