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Алтайское село Шипуново превращается в Венецию из-за грунтовых вод. Видео

Для решения проблемы необходимо построить специальную камеру и установить насос

02 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

В Алтайском крае десятки жителей села Шипуново уже 30 лет страдают от подтопления жилых домов, пишет региональное отделение Народного фронта на своей странице во "ВКонтакте".

"Дома, погреба и огороды топит грунтовыми водами. От подтоплений страдают улицы Строительная, Кольцевая и Парковая. Это более 20 домов. В паводок вода заходит в дом, потом уровень спадает, но из подвала она не уходит круглый год. От сырости у людей развиваются бронхолегочные заболевания", – говорится в сообщении.

Для решения проблемы необходимо построить камеру для сбора грунтовых вод и установить насос, который в автоматическом режиме будет откачивать жидкость в водоотводную канаву. На это необходимо несколько сотен тысяч рублей.

"Мы обратились в администрацию Шипуновского района с требованием бросить подтопленцам спасательный круг и оперативно построить инженерное сооружение", – подчеркнули в ОНФ.

Алтайский край жалобы и просьбы ОНФ

Комментарии 6

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Гость

16:39:44 02-04-2025

В Барнауле на Прудских в подполе вода
А вы мам по Шипуново грузите.

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Гость

16:48:23 02-04-2025

Там не только эти три улицы топит, а вообще всю сторону до железной дороги.

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Соседка

17:23:07 02-04-2025

Мы будем жаловаться, получать компенсации, но уезжать (переезжать) не будем.

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Гость

20:28:10 02-04-2025

Не паводок, а половодье

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Гость

21:16:42 02-04-2025

лебяжье центральный район штыковая лопата в землю и вода и всем побоку не один десяток лет

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Гость

08:06:56 03-04-2025

Мои родители живут в с.Поспелиха Поспелихинского района. Их тоже постоянно грунтовыми водами топит: с апреля по октябрь в подвале вода стоит. И это продолжается не один десяток лет.

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