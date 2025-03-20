В Барнауле жители дома боятся сгореть заживо из-за "полыхающих электропроводов"

В Барнауле жители трехэтажного дома № 17 по проспекту Строителей бьют тревогу из-за расположенных рядом с газовой трубой оголенных проводов, которые накануне горели, пишет региональное отделение Народного фронта на своей странице во "ВКонтакте".

"Меньше недели назад на фасаде дома произошло возгорание электропроводов. Часть людей выбежала на улицу, другая, маломобильная, осталась в квартирах. Пожарные приехали оперативно. Жители забили тревогу, ведь беды в следующий раз можно и не избежать. Рядом с оголенными проводами расположена газовая труба. Не сложно представить масштаб трагедии, если она взорвется", – говорится в сообщении.