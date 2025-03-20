В Барнауле жители дома боятся сгореть заживо из-за "полыхающих электропроводов"
В здании проживает больше 50 человек
20 марта 2025, 16:40, ИА Амител
В Барнауле жители трехэтажного дома № 17 по проспекту Строителей бьют тревогу из-за расположенных рядом с газовой трубой оголенных проводов, которые накануне горели, пишет региональное отделение Народного фронта на своей странице во "ВКонтакте".
"Меньше недели назад на фасаде дома произошло возгорание электропроводов. Часть людей выбежала на улицу, другая, маломобильная, осталась в квартирах. Пожарные приехали оперативно. Жители забили тревогу, ведь беды в следующий раз можно и не избежать. Рядом с оголенными проводами расположена газовая труба. Не сложно представить масштаб трагедии, если она взорвется", – говорится в сообщении.
16:57:39 20-03-2025
У нас ЖКХ не работает, только деньги отмывают! Создадут холдинги из управляющих компаний и ничего не делают!
17:19:01 20-03-2025
Не бойтесь... Метр расстояние... Ничего не будет
17:25:17 20-03-2025
Вы думаете подобные проблемы только в этом доме? Давно пора проверить весь старый фонд в городе! На Красноармейском домам по 60 лет! Кто их проверяет?
Кто за это отвечает? Какие структуры несут ответственность?
20:22:25 20-03-2025
Всех собственников строения, в том числе маломобильных привлечь к суровому наказанию. За такое содержание собственности.
При повторной проверке уголовная ответственность.
Кто за них должен содержать дом ?
07:12:24 21-03-2025
Тут есть пенс, расхваливающий сталинки, и называющий современные дома стекловатой. Как тебе такие события, пенс? Как собираешься всю проводку заменить во всех сталинках, сгнившие трубы отопления и канализации? Как собираешься чинить насквозь дырявые крыши? Как собираешься сохранить фасады от облупления?
09:31:06 21-03-2025
Гость (07:12:24 21-03-2025) Тут есть пенс, расхваливающий сталинки, и называющий совреме... Сталинки по 70 лет простояли (35 лет при либералах), сколько простоят построенные при либералах "муравейники" - вопрос.