Алтайское УФАС оштрафовало две фирмы на 200 тысяч рублей за молчание

Организации игнорировали запросы ведомства

26 января 2026, 20:15, ИА Амител

Витрина в оптике / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Алтайское краевое управление ФАС России оштрафовало две компании за непредставление информации по запросам антимонопольного органа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о московском ООО "Айкрафт" и барнаульском ООО "Циркон". Ранее в их отношении были возбуждены дела о нарушении законодательства о рекламе медицинских услуг. Первая компания рекламировала оптику, вторая – имплантацию в стоматологии. По версии УФАС, их реклама не содержала обязательных предупреждений о противопоказаниях и необходимости консультации врача.

Для рассмотрения дел антимонопольная служба неоднократно направляла компаниям запросы о представлении необходимых документов. Однако в установленные сроки ответы так и не поступили, что неоднократно срывало процедуру разбирательства.

«Непредставление информации по запросу антимонопольного управления является грубым нарушением, которое посягает на установленный государством порядок в сфере антимонопольного регулирования. Такие действия препятствуют осуществлению функций, возложенных на надзорный орган», – заявил руководитель Алтайского краевого УФАС Андрей Гостюшев.

В результате обе компании были привлечены к административной ответственности, каждая оштрафована на 100 тысяч рублей.

Ранее алтайские антимонопольщики предупредили, что накажут стоматологическую клинику за отсутствие в рекламе предупреждения о противопоказаниях. Такая пометка должна занимать не менее 5% площади рекламного пространства.