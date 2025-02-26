Алтайское УФАС повторно оштрафовало "Почта Банк" за навязчивую рекламу

Организация не перестала отправлять SMS-сообщения и звонить клиенту после его обращения

26 февраля 2025, 15:55, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Алтайское управление ФАС снова оштрафовало "Почта Банк" за навязчивую рекламу. Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма наказания составила 550 тысяч рублей.

Основанием стало игнорирование финансовой организацией требования жителя Барнаула о прекращении рекламных SMS-сообщений и звонков с предложениями финансовых услуг. Заявитель ранее являлся клиентом и давал согласие на получение рекламы, но после решил отказаться от рассылки – обращения не привели к прекращению обзвона. "Почта Банк" прекратил рассылку только после получения предписания от антимонопольного органа.

"Согласно рекламному законодательству рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием", – подчеркнули в УФАС.

Само нарушение стало повторным для "Почта Банка". В начале февраля краевое УФАС уже штрафовало организацию на 500 тысяч рублей за рекламу без согласия абонента.