Индексация будет заложена в краевом бюджете

15 сентября 2023, 16:08, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Комитет АКЗС по соцзащите и занятости населения направит предложения об индексации в 2024 году всех региональных социальных выплат. Об этом заявила председатель профильного комитета Ирина Солнцева в ходе интернет-конференции, которая прошла на сайте краевого парламента.

В частности депутат рассказала о перспективах индексации регионального маткапитала. Парламентарий напомнила, что первоначально, в 2011 году, величина этой выплаты в Алтайском крае составляла 50 тысяч рублей.

"В прошлом году размер материнского капитала был существенно увеличен и сегодня это 80 238 рублей. Также с 2023 года при рождении одновременно троих детей размер регионального материнского капитала увеличивается на 213 000 рублей и составляет 293 238 рублей, при рождении четверых и более детей – на 284 000 рублей и составляет 364 238 рублей", - отметила Ирина Солнцева.

Народный избранник уточнила, что при подготовке закона о краевом бюджете на 2024 год комитет по соцзащите и занятости населения направит предложения об индексации всех региональных социальных выплат, в том числе и маткапитала.